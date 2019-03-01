Mavi vatan tatbikatında havadan gelen saldırılar vuruldu

Ergün AYAZ İbrahim KÖRDEMİRDİ ÇANAKKALE-DHA TÜRK Donanması'nın tüm vurucu güçleri gerçekleştirdiği, 103 savaş gemisinin katıldığı Mavi Vatan 2019 tatbikatının 3'ncü gününde savaş gemileri tahrip gücü yüksek top ve mermilerle havadan gelen saldırıları imha etti. Saros Körfezi'nde bulunan atış alanında senaryo gereği drone ile gemilere terör saldırısı yapıldı. TCG Volkan, TCG Martı, TCG İmbat, TCG Yıldız, TCG Kılıç, TCG Yarbay Kudret Güngör, TCG Oruçreis, TCG Kemalreis ve TCG Bayraktar firkateynlerine TCG Osmangazi çıkarma gemisinin güvertesinden sırayla droneler saldırı amaçlı firkateynlere yaklaştı. Yaklaşık 10 kilometre uzaklıktan uçurulan dronelere savaş gemilerinde bulunan hava savunma harbi atış sistemleri radarlarıyla takip edilerek yaklaşık 2 kilometrelik mesafeye geldiğinde gemilerden saldırıyı önlemek amacıyla dakikada 400 mermi atan 25 milimetre çapındaki toplarla dronelere atış yapıldı. Havadan yapılan bu saldırılar imha edilerek droneler etkisiz hale getirildi.

