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'Mavi Vatan Tatbikatı'nda savaş gemileriyle top atışı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 13:30 | Son Güncelleme

AKDENİZ'DE KARA BOMBARDIMANI Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca Karadeniz ve Ege Denizi ile eş zamanlı gerçekleştirilen Akdeniz'deki 'Mavi Vatan Tatbikatı'nın 2'nci gününde, kara bombardımanı atışları yapıldı.

'Mavi Vatan Tatbikatı'nda savaş gemileriyle top atışı (2)

AKDENİZ'DE KARA BOMBARDIMANI
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca Karadeniz ve Ege Denizi ile eş zamanlı gerçekleştirilen Akdeniz'deki 'Mavi Vatan Tatbikatı'nın 2'nci gününde, kara bombardımanı atışları yapıldı. Türk donanması, başarısıyla gövde gösterisi yaptı.
Anadolu'yu çevreleyen Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'de aynı anda yapılmasıyla cumhuriyet tarihinde ilk olan 'Mavi Vatan- 2019 Tatbikatı'nın 2'nci gününe, kara bombardımanıyla başlandı. Antalya'nın Finike ilçesi açıklarında, Beş Adalar bölgesinde sürdürülen tatbikatta, senaryo gereği 'TCG Gaziantep Fırkateyni'nden havalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın helikopteriyle düşman topraklarındaki terör unsurları belirlendi. Helikopterden Türk savaş gemilerine verilen koordinatlarla terör unsurlarına fırkateynlerden güdümlü mermi ve top atışı yapıldı. Terör unsurları, Türk donanmasınca başarıyla vuruldu.
Kara bombardımanı eğitiminden sonra ise 'TCG Gaziantep Fırkateyni'nde yangın tatbikatı yapıldı. Simülasyon tarafından fırkateyn içine duman verildi. Yangın alarmından sonra alevlere müdahale ekibi, özel kıyafetleriyle yanan alana girerek, müdahale etti. Yangın tatbikatından sonra ise fırkateynin mekanik hareket dairesi ve hasar kontrol ünitesi hakkında bilgilendirme yapıldı.
Tatbikatın öğleden sonraki bölümünde ise SAT ve SAS komandolarının helikopterle inişi ve savunma eğitimi olacak.

Mehmet CANDAN- Kadir ÖZEN/ANTALYA, (DHA)

FOTOĞRAFLI

'Mavi Vatan Tatbikatı'nda savaş gemileriyle top atışı (2)'Mavi Vatan Tatbikatı'nda savaş gemileriyle top atışı (2)'Mavi Vatan Tatbikatı'nda savaş gemileriyle top atışı (2)'Mavi Vatan Tatbikatı'nda savaş gemileriyle top atışı (2)

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