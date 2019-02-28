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'Mavi Vatan Tatbikatı'nda savaş gemileriyle top atışı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 14:16 | Son Güncelleme

SAVAŞ GEMİLERİYLE AYDINLATMA ATIŞI Cumhuriyet tarihinde ilk kez Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'de aynı anda gerçekleştirilen 'Mavi Vatan- 2019 Tatbikatı'nın 2'nci gününde; savaş gemileriyle Saros Körfezi açıklarında aydınlatma atışları yapıldı.

'Mavi Vatan Tatbikatı'nda savaş gemileriyle top atışı (3)

SAVAŞ GEMİLERİYLE AYDINLATMA ATIŞI
Cumhuriyet tarihinde ilk kez Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'de aynı anda gerçekleştirilen 'Mavi Vatan- 2019 Tatbikatı'nın 2'nci gününde; savaş gemileriyle Saros Körfezi açıklarında aydınlatma atışları yapıldı. Gece sahanın ışıklandırılması için atılan aydınlatma mermileri, yoğun tatbikat programı kapsamında gündüz atıldı. Fırkateyn ve korvetlerden sahayı aydınlatmak amacıyla 100-127 milimetre çapında aydınlatma topları kullanıldı. Körfez açıklarında, 6- 20 kilometrelik alanda atış yapıldı.
Öte yandan Saros Körfezi açıklarındaki top ve aydınlatma atışları öncesi savaş gemilerinin seyri sırasında, su üstünde 2 yunus belirdi. 'TCG Oruçreis Fırkateyni' çevresinde bir süre yüzen yunuslar, tatbikata renk kattı.
SAS VE SAT KOMANDALARI NEFES KESTİ
'Mavi Vatan- 2019 Tatbikatı'nın Akdeniz'deki 2'nci gününde ise öğleden sonraki programda, SAT ve SAS komandoları, senaryo gereği teröristlerin bulunduğu gemiye çıkarma yaptı. Gemiye helikopterden halatla inen komandoların operasyonu, nefes kesti. Gemideki teröristleri etkisiz hale getiren komandolar, görevlerini başarıyla tamamladı.
Tatbikatın sonraki bölümünde de açık denizde, savaş gemileri arasında malzeme aktarımının sağlanması amacıyla posta eğitimi yapılacak.

Ergün AYAZ- İbrahim MAŞE- Mehmet CANDAN- Kadir ÖZEN/ÇANAKKALE, ANTALYA, (DHA)

FOTOĞRAFLI

'Mavi Vatan Tatbikatı'nda savaş gemileriyle top atışı (3)'Mavi Vatan Tatbikatı'nda savaş gemileriyle top atışı (3)'Mavi Vatan Tatbikatı'nda savaş gemileriyle top atışı (3)'Mavi Vatan Tatbikatı'nda savaş gemileriyle top atışı (3)

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