HABER

'Mavi Vatan Tatbikatı'nda savaş gemileriyle top atışı (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 14:20 | Son Güncelleme

CUMHURİYET tarihinde ilk kez Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'de aynı anda gerçekleştirilen 'Mavi Vatan- 2019 Tatbikatı'nın 2'nci gününde, savaş gemileriyle top atışı yapıldı.

Ergün AYAZ-İbrahim MAŞE/ÇANAKKALE, (DHA) - CUMHURİYET tarihinde ilk kez Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'de aynı anda gerçekleştirilen 'Mavi Vatan- 2019 Tatbikatı'nın 2'nci gününde, savaş gemileriyle top atışı yapıldı. Atışlar sonucu su üstünde bulunan hedefler imha edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'de eş zamanlı gerçekleştirilen 'Mavi Vatan Tatbikatı'nın 2'nci gününde; Saros Körfezi'nde fırkateyn, korvet ve hücumbotlar da kullanılarak, seri atımlı toplarla su üstündeki hareketli hedeflere atışlar yapıldı. Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun bulunduğu 'TCG Kemalreis Fırkateyni'nden saat 08.30 sıralarında, ilk top atışına başlandı. 'TCG Kemalreis'in atışları tamamlandıktan sonra 'TCG Oruçreis Fırkateyni'nden de su üstünde bulunan hareketli hedefe 10 top atışı yapıldı. Atışlar sonucu su üstündeki hedefler imha edildi. Bugünkü tatbikat kapsamında, gözlem ve aydınlatma atışları yapılacak.

PARTNER'Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak''Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak'
'Mavi Vatan Tatbikatı'nda savaş gemileriyle top atışı (3)'Mavi Vatan Tatbikatı'nda savaş gemileriyle top atışı (3)
Öğretmenlikten ihraç edilen FETÖ şüphelisi, Ayvacık'ta yakalandıÖğretmenlikten ihraç edilen FETÖ şüphelisi, Ayvacık'ta yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.