Mavi Vatan'da milli sistemler görevde

GÖKSEL YILDIRIM - Cumhuriyet tarihinde ilk defa ana vatanı çevreleyen üç denizde eş zamanlı düzenlenen Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'nda milli deniz ve hava platformlarının yanı sıra yazılım tabanlı sistemler de başarıyla görev yapıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Türk savunma sanayisi şirketlerinden HAVELSAN, savunma ve güvenlik alanlarında stratejik, taktiksel ve operasyonel seviyelerde komuta-kontrol, haberleşme, bilgi işlem, istihbarat, gözetleme ve keşif ihtiyaçlarına yönelik özgün ve milli çözümler sunuyor.

Şirket, havadan erken ihbar ve deniz karakol uçaklarının, su üstü ve su altı deniz platformlarının, stratejik, taktik ve operasyonel seviyede karada konuşlu karargah ve birliklerin görev sistemi yazılımları, savaş yönetim sistemleri ve komuta kontrol ihtiyaçlarını karşılıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı koordinasyonu ve iş birliğiyle deniz platformları ile komutanlıklara entegre edilen sistemler, Cumhuriyet tarihinde ilk defa ana vatanı çevreleyen üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'nda başarıyla görev yapıyor.