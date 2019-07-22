Mavi yakalı çalışanlar, dijitalleşmede seviye atlayacak

İSTANBUL (AA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ile İstanbul Valiliği ortaklığında ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) koordinatörlüğünde uygulamaya alınan ve Ağustos 2020'ye kadar devam edecek Level Up projesi ile mavi yakalı çalışanların, geleceğin dijital dünyasına bugünden hazırlanması hedefleniyor.

TÜRKONFED açıklamasına göre, mavi yakalı çalışanların dijital yetkinliklerinin geliştirilmesi ve bu sayede verimliliklerin artırılması hedefiyle geliştirilen Level Up projesi, İBB koordinatörlüğünde, TÜRKONFED ve İstanbul Valiliği ortaklığında uygulamaya alındı.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından koordine edilen Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Alanında Stratejik Ortaklıklar Programı kapsamında desteklenen Level Up projesinde Türkiye'ye ek olarak İngiltere, İtalya, Portekiz ve İspanya da yer alıyor. Bu sayede uluslararası bilgi ve deneyim paylaşımına da imkan veren proje kapsamında, öncelikle mavi yakalı çalışanların dijitalleşmede ihtiyaç duyduğu beceriler ve öncelikli alanlar tespit edilecek.