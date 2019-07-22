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Mavi yakalı çalışanlar, dijitalleşmede seviye atlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 10:50 | Son Güncelleme

Mavi yakalı çalışanların dijital yetkinliklerinin geliştirilmesi ve bu sayede verimliliklerin artırılması hedefiyle geliştirilen Level Up projesi, İBB koordinatörlüğünde, TÜRKONFED ve İstanbul Valiliği ortaklığında uygulamaya alındı

İSTANBUL (AA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ile İstanbul Valiliği ortaklığında ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) koordinatörlüğünde uygulamaya alınan ve Ağustos 2020'ye kadar devam edecek Level Up projesi ile mavi yakalı çalışanların, geleceğin dijital dünyasına bugünden hazırlanması hedefleniyor.

TÜRKONFED açıklamasına göre, mavi yakalı çalışanların dijital yetkinliklerinin geliştirilmesi ve bu sayede verimliliklerin artırılması hedefiyle geliştirilen Level Up projesi, İBB koordinatörlüğünde, TÜRKONFED ve İstanbul Valiliği ortaklığında uygulamaya alındı.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından koordine edilen Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Alanında Stratejik Ortaklıklar Programı kapsamında desteklenen Level Up projesinde Türkiye'ye ek olarak İngiltere, İtalya, Portekiz ve İspanya da yer alıyor. Bu sayede uluslararası bilgi ve deneyim paylaşımına da imkan veren proje kapsamında, öncelikle mavi yakalı çalışanların dijitalleşmede ihtiyaç duyduğu beceriler ve öncelikli alanlar tespit edilecek.

Projede yer alan tüm ülkelerde yapılacak uluslararası toplantılarda ortak akıl ile belirlenecek ihtiyaçlar doğrultusunda eğitimler düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Level Up projesinin nitelikli insan kaynağına yatırım yaparak ekonomide dijitalleşmenin sağlayacağı katkının artacağını belirtti.

Türkiye'nin rekabet gücünü artırarak kalkınma odaklı sürdürülebilir bir ekonomik modelle toplumsal refahın da artırılabileceğini aktaran Turan, şunları kaydetti:

"Bunun ön koşulu da dijitalleşen günümüz dünyasında teknolojiye yaptığınız yatırımdan daha fazlasını nitelikli insan kaynağına ayırarak yapmanızdan geçiyor. Sanayide verimliliği artırmak için mavi yakalı çalışanların nitelik ve kapasitelerini geliştirmek gerekiyor. Kamunun olduğu kadar özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin de sorunu olan nitelikli insan kaynağımızın geliştirilmesinde Level Up, önemli bir katkı sağlayacaktır. Ortaya konan kamu, yerel yönetim, sivil toplum kuruluşu ve özel sektör paydaşlığı önemli bir kapasite ve sinerji de yaratacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Level Up TÜRKONFED

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