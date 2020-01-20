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  4. Mavi yengeç, ağına takılınca şaşkına döndü!

Mavi yengeç, ağına takılınca şaşkına döndü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 14:35 | Son Güncelleme

  Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ağa takılan mavi yengeç, balıkçıları şaşırttı. Yengecin ağına takıldığını gören balıkçı Tahsin Turan, "Karadeniz'de görülmesi beni çok şaşırttı. Ben de mavi yengecin daha çok çoğalması için suya bıraktım" dedi.

Mavi yengeç, ağına takılınca şaşkına döndü!

Daha çok Akdeniz ve Ege Denizi'nde görülen ancak zaman zaman Karadeniz'de de rastlanan bir tür olan mavi yengeç, Alaplı ilçesinde balıkçı Tahsin Turan'ın ağına takıldı.

GÖRÜNCE ŞAŞTI KALDI

Yengeci görünce şaşıran Turan, fotoğrafını çektikten sonra tekrar denize bıraktı. Karadeniz'de nadir görülen yengeci, çoğalması için tekrar suya bıraktığını belirten Tahsin Turan, "Karadeniz'de avlandığımız sırada ağlarımıza dev mavi yengeç takıldı. Özelikle Uzak Doğu ülkeleri bu yengeç türünü çok tüketiyor. Karadeniz'de görülmesi beni çok şaşırttı. Ben de mavi yengecin daha çok çoğalması için suya bıraktım" dedi.

FOTOĞRALFI

Karadeniz'de nadir görülen mavi yengeç ağlara takıldı

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Anahtar Kelimeler:
mavi yengeç balıkçı Zonguldak

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