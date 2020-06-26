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Mavi yengeç faydaları ile dikkat çekiyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2020 15:46 | Son Güncelleme

Protein bakımından zengin oluşu ve lezzeti ile özellikle turistik bölgelerin vazgeçilmezlerinden olan mavi yengeç faydaları ile dikkatleri çekiyor. Önceleri Türkiye'de pek değer verilmeyen mavi yengeç, artık turistik bölgelerin yanı sıra Çin, Japonya ve Hindistan gibi Asya ülkelerine ve Hollanda'ya ihraç ediliyor. İşte turistlerin vazgeçilmezi mavi yengeçin faydaları...

Mavi yengeç faydaları ile dikkat çekiyor!

Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde mavi yengece olan talep artıyor. Türkiye'de önceleri iç pazarda pek ilgi görmeyen mavi yengeç, günümüzde ise turizm bölgelerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Mavi yengeç turizm bölgelerinin yanı sıra Çin, Japonya, Hindistan ve Hollanda gibi ülkelere ihraç ediliyor. Etinin lezzetli olmasının yanı sıra mavi yengeç faydaları ile de dikkat çekiyor.

Mavi yengecin faydaları

Bu yengeç türünün erkeklerini boyu genellikle 9 cm, genişliği ise 22 cm'dir. Dişileri ise 7,5 cm boya, 18 cm genişliğe ulaşabiliyor. Dişileri daha lezzetli olmasına rağmen mavi yengeç neslinin tükenmemesi için dişileri avlanmıyor.

Çabuk bozulması ve dayanıksız yapısı nedeniyle daha çok anlık tüketim için tercih edilen mavi yengeç yüksek protein ve afrodizyak kaynağı olarak biliniyor. Ayrıca doymamış yağ asitleri ve yararlı minareller barındırıyor.

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