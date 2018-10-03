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Mavi yengeç Karadeniz'de ağlara takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 12:32 | Son Güncelleme

Sinop açıklarında avlanan balıkçıların ağlarına mavi yengeç takıldı - Prof. Dr. Osman Samsun: - "Akdeniz ve Ege'ye has bu türün Karadeniz'e geliş sebebiyle ilgili henüz bilimsel olarak bir çalışma yapılmadı ama küresel ısınmanın etkili olabileceğini öngörüyoruz"

SİNOP (AA) - Sinop'ta balıkçıların ağlarına, Karadeniz sularında nadir görülen mavi yengeç takıldı.

Bir balıkçı tezgahına konulan yengeç, rengi ve görüntüsü nedeniyle vatandaşların ilgisini çekti.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Samsun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mavi yengeçlerin özellikle Uzak Doğu pazarında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Çoğunlukla Akdeniz ile Ege bölgelerinde rastlanılan mavi yengeçlerin son yıllarda nadir de olsa Karadeniz'de ağlara takıldıklarını vurgulayan Prof. Dr. Samsun, "Akdeniz ve Ege'ye has bu türün Karadeniz'de geliş sebebiyle ilgili henüz bilimsel olarak bir çalışma yapılmadı ama küresel ısınmanın etkili olabileceğini öngörüyoruz." dedi.

Prof. Dr. Samsun, söz konusu yengeç türünün, Karadeniz insanı tarafından tüketilmediğine işaret ederek, "Aslında çok kıymetli bir türdür. Özel olarak üretimi yapılan ülkeler var. Uzak Doğu pazarında önemli bir yere sahip." ifadelerini kullandı.

- "Bölge halkı tüketmiyor"

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer de mavi yengecin, palamut ağlarına takıldığını dile getirdi.

Yengeç hakkında bilgi sahibi olmalarına karşın insanların tüketmeye yaklaşmadıklarını anlatan Tuncer, "Bölgemiz insanı çok nadir olarak ağa takılan bir tür olduğundan tüketmiyor. Tezgaha bıraktık ama daha çok insanlar gelip fotoğraf çekiyorlar. Onlara çok ilginç geldi." diye konuştu.

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Karadeniz mavi yengeç Prof. Dr. Osman Samsun Sinop Üniversitesi

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