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MaviBahçe’ye “Alışveriş Merkezleri Hizmet Başarı Ödülü”

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 14:03 | Son Güncelleme

ECE Türkiye yönetimindeki MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi, AYD ve Soysal işbirliği kapsamında verilen “Alışveriş Merkezleri Hizmet Başarı Ödülü”nün sahibi oldu.

MaviBahçe’ye “Alışveriş Merkezleri Hizmet Başarı Ödülü”

ECE Türkiye yönetimindeki MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi, AYD ve Soysal işbirliği kapsamında verilen “Alışveriş Merkezleri Hizmet Başarı Ödülü”nün sahibi oldu. Geçtiğimiz yıl da aynı ödüle layık görülen MaviBahçe, müşteri odaklı ve kaliteli hizmet anlayışıyla iki yıl üst üste önemli bir başarıya imza attı.
AYD ve Soysal işbirliği nezdindeki Alışveriş Merkezleri Hizmet Kalitesi Benchmark Projesi kapsamında her yıl verilen ödül; güvenlik, temizlik, otopark, tuvaletler ve ortak alanlar gibi fiziksel koşullar ile hizmet kalitesi anlamında en iyi performansı gösteren alışveriş merkezlerine veriliyor.
Şehrin sembollerinden esinlenilerek bir kent meydanı gibi tasarlanan ve kısa sürede İzmirlilerin buluşma noktası haline gelen MaviBahçe adına ödülü, ECE Türkiye AVM Yönetim Direktörü Semet Yolaç Canlıel aldı. 5 Mart 2019 tarihinde İstanbul’da düzenlenen 11. AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi’nde ödülü kabul eden Canlıel, değişen müşteri taleplerini doğru anlayarak farklılaşan hizmetler sunmanın önemini vurgulayarak, “Tüm AVM’lerimizde olduğu gibi MaviBahçe’de de önceliğimiz ziyaretçilerimiz. Onlara daha iyi hizmet verebilmek adına değişen dinamikleri takip ediyor, yenilikçi ve sektöre yön veren projeleri hayata geçirerek, alışverişin ötesinde sosyal hayatlarını zenginleştiren deneyimler sunuyoruz” dedi.
MaviBahçe, daha önce “Feast in the Sky” etkinliği ile Hermes Creative Awards, Marcom Awards, Stevie Awards ve ICSC Solal Marketing Awards programlarında toplam 19 ödüle layık görüldü. Gastronomi Festivali’yle ise Stevie Awards kapsamında 6 dalda ödül alan AVM, aynı zamanda geçen sene ICSC European Shopping Center Awards kapsamındaki “Büyük AVM’ler” kategorisinde finalistler arasında yer aldı.
Ege mimarisini yansıtan tasarımı ile ziyaretçilerine yeşil ve mavinin buluştuğu bir yaşam merkezi sunan MaviBahçe, 20 bin metrekarelik peyzaj alanı, bin 500 kişilik performans merkezi, bölgenin ilk ve tek IMAX salonuna sahip 11 salonlu sineması ile aynı zamanda İzmir’deki sosyal ve kültürel hayatın da önemli bir parçası olarak konumlanıyor.

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