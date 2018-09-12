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Mavi'nin net karı yüzde 48 arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 11:32 | Son Güncelleme

Mavi'nin net karı, şubat-temmuz döneminde 2017'nin aynı sürecine göre yüzde 48 artarak 53 milyon liraya, konsolide gelirleri de yüzde 28 yükselerek 1 milyar 62 milyon liraya çıktı - Mavi Üst Yöneticisi Cüneyt Yavuz: - "Yatırımlarımızı verimlilik esasına göre sürekli gözden geçiriyoruz. Bu yıl için planladığımız 25 yeni mağazadan 20'sinin açılışını gerçekleştireceğiz ve toplamda 15 mevcut noktamızın satış alanını genişleterek büyümeye devam edeceğiz" - "Gelirlerimizin hedeflerimizin üzerinde artması, borçluluğumuzun minimum seviyede ve yerel tedarik sayesinde TL ağırlıklı olması, Mavi'yi kur dalgalanmaları ve risklere karşı dirençli kılıyor"

İSTANBUL (AA) - Jean ve hazır giyim markası Mavi'nin net karı, şubat-temmuz döneminde geçen yılın aynı sürecine kıyasla yüzde 48 artarak 53 milyon liraya çıktı.

Mavi tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın şubat-temmuz döneminde 2017'nin aynı dönemine kıyasla şirketin konsolide gelirleri yüzde 28 artarak 1 milyar 62 milyon liraya, net karı ise yüzde 48 yükselerek 53 milyon liraya ulaştı.

Mavi'nin yurt dışı e-ticaret gelirleri, şubat-temmuz döneminde yüzde 80 büyüdü. Aynı dönemde markanın Türkiye'deki gelirleri yüzde 29'luk büyümeyle 875 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

Bu dönemde 620 bin yeni müşteri kazanarak CRM üye sayısını 6,9 milyona çıkaran markanın global mağaza sayısı 428'e yükseldi.

Pozitif bilanço verileri sonrasında hedeflerini yükselten Mavi, yıl sonu konsolide büyüme beklentisini yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkardı.

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- "Türkiye'deki tekstil ekosisteminin gücüne güveniyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mavi Üst Yöneticisi (CEO) Cüneyt Yavuz, Mavi'nin güçlü marka bilinirliği, sağlıklı finansal yapısı, etkin ürün planlaması ve verimlilik odaklı stratejisi sayesinde, istikrarlı ve karlı büyüme kaydettiklerini belirtti.

Mavi'nin, şubat-temmuz döneminde bütçe hedeflerinin de üzerine çıkarak konsolide gelirlerini yüzde 28 artırdığına işaret eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Bu başarıyı sürdürülebilir kılan ve memnuniyet verici bir büyüme hızı yaratan tüm Mavi ekibine teşekkür ediyorum. Toplam büyümenin yanı sıra Türkiye'de bir önceki yıl da açık olan mağazalardaki büyümenin yüzde 20,9 düzeyinde gerçekleşmesi bize güç veriyor. Artan müşteri trafiği, yeni müşteri kazanımı, yükselen satışa dönüş oranı ve doğru ürün-doğru fiyat stratejisiyle bu büyümenin devamlılığını sağladık. Müşterinin markamıza ve yüksek kaliteli ürünlerimize gösterdiği güven ve ilgi sayesinde hem adette büyümeye hem de pazar payını artırmaya devam ettik.

Mevcut mağazalardaki bu etkili performansın yanı sıra, şubat-temmuz döneminde 7 net yeni mağaza açtık, 8 noktamızın ise satış alanını genişleterek toplamda 146 bin metrekareye ulaştık. Yatırımlarımızı verimlilik esasına göre sürekli gözden geçiriyoruz. Bu yıl için planladığımız 25 yeni mağazadan 20'sinin açılışını gerçekleştireceğiz ve toplamda 15 mevcut noktamızın satış alanını genişleterek büyümeye devam edeceğiz."

Yavuz, her alanda sürdürülebilir başarıya odaklandıklarını belirterek, "Gelirlerimizin hedeflerimizin üzerinde artması, borçluluğumuzun minimum seviyede ve yerel tedarik sayesinde TL ağırlıklı olması, Mavi'yi kur dalgalanmaları ve risklere karşı dirençli kılıyor." ifadelerini kullandı.

Ürünlerinin yüzde 80'ini Türkiye'den tedarik ettiklerini aktaran Yavuz, Türkiye'deki tekstil ekosisteminin gücüne güvendiklerini vurguladı.

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