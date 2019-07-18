Mavioğlu ve Demirel’e belgesel nedeniyle hapis cezası

"Bakur/Kuzey" adlı belgeselde "terör propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan gazeteci Ertuğrul Mavioğlu ve yönetmen Çayan Demirel'e 4'er yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Batman 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Mavioğlu ve Demirel hakkındaki karar bugün açıklandı.

Mahkeme heyeti, Ertuğrul Mavioğlu ve Çayan Demirel'e gıyaben "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 3'er yıl hapis cezası verdi. Suçun basın yoluyla işlendiği gerekçesiyle ceza yarı oranında arttırılarak 4'er yıl 6'şar aya çıkarıldı. Mavioğlu ve Demirel hakkında yurt dışına çıkış yasağı da konuldu.

Twitter hesabından açıklama yapan Mavioğlu, "Henüz son savunmamızı dahi vermemiştik” sözleriyle mahkeme kararına tepki gösterdi.

Mavioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Film çekene, yazı yazana, hakikatın peşine düşene, sözünü esirgemeyene verilen bu ağır cezalar başkaları ibret alsın diye. Sakın ibret almayın, sakın cümlenizi eksiltmeyin, sakın enseyi karartmayın. Nelerin üstesinden geldik, bu zorbalık da aşılır elbet!”

DW / DA, EC

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