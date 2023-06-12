Maviye Sürgün'ün Kürşat'ı Serkan Altunorak kimdir, nereli ve kaç yaşında? Serkan Altunorak'ın oynadığı dizi ve filmler

Serkan Altunorak, Maviye Sürgün dizisi nedeniyle 12 Haziran 2023 Pazartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Evlilik Hakkında Her Şey, Sana Söz, Vatanım Sensin, Aşkın Kanunu, Cesur ve Güzel, Evli ve Öfkeli, Şüphe, Muhteşem Yüzyıl, Melekler Korusun gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Maviye Sürgün dizisi bugün izleyici karşısına çıkıyor. İşte, Maviye Sürgün dizisinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ile başrolleri paylaşan Serkan Altunorak'ın hayatı...

SERKAN ALTUNORAK KİMDİR?

Serkan Altunorak 24 Aralık 1976 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Hacettepe Üniversitesi Tiyatro bölümünü bitiren Serkan Altunorak Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar Güzel Sanatlar Bölümünden mezun olmuştur.

Çok genç yaşta seslendirme sanatçılığına başlayan Serkan Altunorak birçok dizi ve filmde rol almıştır.

MAVİYE SÜRGÜN'ÜN KÜRŞAT'I SERKAN ALTUNORAKIN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Serkan Altunorak'ın oynadığı diziler:

1999 Ayrılsak da Beraberiz

2005 Karım ve Annem

2006 İmkansız Aşk

2007 Kara Duvak

2008 Sınıf

2009-2010 Melekler Korusun

2011 Bir Günah Gibi

2012-2014 Muhteşem Yüzyıl

2013 Şüphe

2015 Evli ve Öfkeli

2016-2017 Cesur ve Güzel

2017-2018 Aşkın Kanunu

2018 Vatanım Sensin

2021 Sana Söz

2022 Evlilik Hakkında Her Şey

2023 Maviye Sürgün

İnternet dizileri:

2022- Zeytin Ağacı

2022- Uysallar

Serkan Altunorak'ın rol aldığı filmler:

2006 Gomeda

2008 Roz'un Sonbaharı

2018 Cebimdeki Yabancı

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