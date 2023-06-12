Maviye Sürgün'ün Kürşat'ı Serkan Altunorak kimdir, nereli ve kaç yaşında? Serkan Altunorak'ın oynadığı dizi ve filmler

Serkan Altunorak, Maviye Sürgün dizisi nedeniyle 12 Haziran 2023 Pazartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Evlilik Hakkında Her Şey, Sana Söz, Vatanım Sensin, Aşkın Kanunu, Cesur ve Güzel, Evli ve Öfkeli, Şüphe, Muhteşem Yüzyıl, Melekler Korusun gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Maviye Sürgün dizisi bugün izleyici karşısına çıkıyor. İşte, Maviye Sürgün dizisinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ile başrolleri paylaşan Serkan Altunorak'ın hayatı...
Serkan Altunorak 24 Aralık 1976 yılında Ankara'da dünyaya geldi.
Hacettepe Üniversitesi Tiyatro bölümünü bitiren Serkan Altunorak Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar Güzel Sanatlar Bölümünden mezun olmuştur.
Çok genç yaşta seslendirme sanatçılığına başlayan Serkan Altunorak birçok dizi ve filmde rol almıştır.
Serkan Altunorak'ın oynadığı diziler:
1999 Ayrılsak da Beraberiz
2005 Karım ve Annem
2006 İmkansız Aşk
2007 Kara Duvak
2008 Sınıf
2009-2010 Melekler Korusun
2011 Bir Günah Gibi
2012-2014 Muhteşem Yüzyıl
2013 Şüphe
2015 Evli ve Öfkeli
2016-2017 Cesur ve Güzel
2017-2018 Aşkın Kanunu
2018 Vatanım Sensin
2021 Sana Söz
2022 Evlilik Hakkında Her Şey
2023 Maviye Sürgün
İnternet dizileri:
2022- Zeytin Ağacı
2022- Uysallar
Serkan Altunorak'ın rol aldığı filmler:
2006 Gomeda
2008 Roz'un Sonbaharı
2018 Cebimdeki Yabancı
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