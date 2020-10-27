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Dört kardeşi evlat edindikten sonra dördüz doğurdu

İLGİNÇ HABERLER  | 27.10.2020 11:33 | Son Güncelleme

Maxine Young adlı Amerikalı kadın bir çocuk sahibiyken dört kardeşi evlat edindi, ardından dördüzlere hamile kaldığını öğrendi. Üç ay önce dünyaya getirdiği dördüzleriyle şimdi dokuz çocuk annesi oldu.

Dört kardeşi evlat edindikten sonra dördüz doğurdu

ABD’de 2016 yılında evlenen ve eşiyle hep evlat edinmeyi düşündüklerini belirten Maxine Young, dört çocuk evlat edindikten sonra dördüzlere hamile kaldı.

Maxine Young yaşadığı süreci Newsweek'te kaleme aldığı makalede anlattı. Milliyet'in aktardığı habere göre, evlenmeden önce de evlat edinmeyi düşündüklerini belirten Maxine Young, eşi Jake’le evlendikten bir yıl sonra, 2017’de koruyu aile sürecine başladıklarını belirtti.

GEÇEN YIL DÖRT KARDEŞİ EVLAT EDİNDİLER

Bu süreçte hamile olan Maxine, 2018’de oğlu Henry’i doğurduğunu ve daha sonra koruyu ailesi oldukları dört çocuğu 2019’da evlat edindiklerini belirtti.

Suni döllenme dışında tekrar hamile kalabileceğini düşünmediğini söyleyen Maxine Young, bu yıl Ocak’ta yaptığı hamilelik testinin pozitif çıkmasıyla şoke oldu.

Daha önce düşükler yaşayan Maxine Young, sonucu gördüğünde epey şüpheyle yaklaştığını ve ilk 5 hafta boyunca doktorlarına ultrasonda farklı bir şey görüp görmediklerini sorduğunu aktardı.

"ÜÇÜZ BEKLERKEN DÖRDÜZ OLDU"

İlerleyen haftalarda üçüzü olacağını öğrenen Maxine Young, "İlk önce biraz histerik biçimde gülmeye başladım ve Jake’i arayıp ona haberi verdim. Bunu bir hafta boyunda konuştuk, daha sonra üçüz bebeklerimiz olacağı fikrine alıştık" diye belirtti.

Ancak bir hafta sonra gittiği kontrolde doktoru Young’a karnında bir bebek daha taşıdığını ve dördüzü olacağını söyledi. Young, "Doktorum bana bakarak, 'Maxine bir bebeğin daha olacak' dedi" ifadelerini kullandı.

Young o anı şu ifadelerle anlattı:

"Sadece kontrolsüz biçimde hem gülüp hem de ağladığımı hatırlıyorum. Evde zaten 5 çocuğumuz vardı bu yüzden bu çok fazlaydı. Fakat Jake ve ben buna hazır olduğumuza karar verdik. Dördüzlere hamile olduğumu fark ettiğimiz ilk anda bunun zor olacağını biliyorduk ama üstesinden gelebileceğimizi düşündük. Ben evde kalıyordum ve Jake petrol ve doğalgaz endüstrisinde çalışıyordu. Programı çok doluydu ama günde hiç 9 saat evde yalnız kalmadım."

"AYRIM YAPMAMAYA ÖZEN GÖSTERİYORUZ"

Evlatlık edindikleri çocuklarıyla biyolojik çocukları arasında ayrım olmamasına özen gösterdiklerini belirten Young şunları söyledi:

"Evlat edindiğimiz çocuklarımızın özel hissetmelerini ve eşit düzeyde sevildiklerini sağlamamız gerektiğinin her zaman farkındayız. Çocuklarımıza her zaman ailenin kandan değil sevdiğiniz kişilerden oluştuğunu söylüyoruz. Aileyi sevgi oluşturur."

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