Maxus Tarantula SUV , Avrupa’ya geliyor

İlk olarak Nisan ayındaki 2018 Pekin Otomobil Fuarı’nda gözler önüne çıkan Maxus Tarantula SUV konsepti 2019’da seri üretime girecek. Markanın SUV segmentindeki amiral gemisi D90’ın hemen altında konumlandırılacak olan orta boy SUV, benzin, dizel, hibrid ve saf elektrikli güç üniteleri ile satışa sunulacak.

2019’un ortalarında markanın Maxus V80 adını verdiği van modeli ile birlikte Avrupa’da satışa sunulması planlanan Maxus Tarantula, Avrupa’da giderek kızışan SUV savaşlarına katılmaya hazırlanıyor.

Çinli üreticinin bu yılın sonlarında tanıtmayı planladığı Maxus G50 MPV ile aynı mimari platformu paylaşacak. Yani bu Maxus Tarantula’nın tam anlamıyla bir 4X4 olmayacağı anlamına geliyor. Öte yandan orta ölçekteki bu SUV’un Maxus G50 MPV ile benzer ölçülere sahip olması bekleniyor.

Çinli otomobil üreticisi SAIC Maxus, Roewe ve MG Motor ile birlikte dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin’in lideri konumundaki SAIC Motor’un bünyesinde faaliyet gösteriyor. Ülkenin en büyük otomobil üreticisi olan SAIC Motor, 2017 yılında tam 6.93 milyon araç sattı.