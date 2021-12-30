Maxwell Cinsel Tacize Yardım Etmekten Suçlu Bulundu

İşadamı Jeffrey Epstein’in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bir ay süren davanın sonunda yaşları 14’e kadar inen genç kızları Jeffrey Epstein’in cinsel tacizine zemin hazırlayarak baştan çıkarmaya yardım etmekten suçlu bulundu. Jüri üyeleri beş gün süren görüşmelerin ardından Maxwell’i hakkındaki altı suçlamanın beşinden suçlu buldu.

Maxwell’in avukatı, müvekkilinin 2019 yılında hapishanede intihar eden Epstein tarafından işlenen suçların günah keçisi ilan edildiğini öne sürüyor.

Davanın temelini dört kadının ifadeleri oluşturdu

Dava sürecinde 1990’lar ve 2000’lerin başında ergenlik çağında olan dört kadın ifadelerinde Epstein’in Florida, New York ve New Mexico’daki konutlarında cinsel tacize uğradıklarını anlattı. Bu kadınların ifadeleri davanın temelini oluşturdu.

Kadınlar ifadelerinde Maxwell’in hediyeler vererek güvenlerini kazanmaya çalıştığını, ergenlik sorunlarına ilgi gösterdiğini ve Epstein’in zenginliğini ve bağlantılarını hayallerini gerçekleştirmek için kullanabileceğini söylediğini belirtti.

Dava sırasında savcılar Epstein’in evlerinde yaşanan hayata dair ayrıntılı bir tablo sunabilmek için 24 tanık çağırdı.

Epstein, etkili siyasetçilerle ve işadamlarıyla arkadaşlık ettiği lüks hayatıyla biliniyor.

Pilotlar, Epstein’in özel jetleriyle seyahat eden isimler arasında İngiliz prenslerinden Andrew’un yanı sıra Bill Clinton, Donald Trump gibi isimlerin yer aldığını mahkemeye aktardı.

Jüri üyelerine katlanmış bir masaj masası ve kurbanların isimleriyle iletişim bilgilerinin ‘‘masaj’’ notu ile yer aldığı kara bir defter gibi fiziksel deliller de sunuldu.

Banka kayıtlarında ise Epstein’in uzun zaman arkadaşı, daha sonra da çalışanı olarak görülen Maxwell’e 30,7 milyon dolar transfer ettiği görüldü.

Kefalet talebi reddedilmişti

Maxwell’in ailesi kızlarının Brooklyn’deki hapishanede 2020 yılının Temmuz ayından bu yana kötü koşullar altında kaldığından şikayet ediyor. Maxwell savunma sürecine katkı sağlamakta zorlandığı iddiasıyla sık sık kefaletle serbest bırakılmayı talep etmiş, ancak talepleri mahkeme tarafından reddedilmişti.

Maxwell iki ayrı davada ise yalancı şahitlikle suçlanıyor.

Küçük yaşta çocuklara cinsel tacizle suçlanan ve hakim karşısına çıkmayı bekleyen Epstein, New York'un Manhattan bölgesinde kaldığı hapishanede 2019 yılında yargı süreci başlamadan intihar etmişti.

60 yaşındaki Maxwell'in hakkında suçlama yapılan 6 suçtan 70 yıla kadar hapis yatabileceği belirtiliyordu. Maxwell bunların beşinden suçlu bulundu. Maxwell’in cezası henüz açıklanmadı.

