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May: “Avrupa Birliği ile tekrar masaya oturabiliriz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 18:26 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz haftalarda aldığı güven oyuyla Brexit tartışmalarına neredeyse son noktayı koyan İngiltere Başbakanı Theresa May, 29 Mart öncesinde alınacak kararlar için Avrupa Birliği ile tekrar masaya oturabileceklerini belirtti.İngiltere Başbakanı Theresa May’in yeniden oluşturulan B planı ile tekrar milletvekillerinin huzuruna çıkması bekleniyor.

Geçtiğimiz haftalarda aldığı güven oyuyla Brexit tartışmalarına neredeyse son noktayı koyan İngiltere Başbakanı Theresa May, 29 Mart öncesinde alınacak kararlar için Avrupa Birliği ile tekrar masaya oturabileceklerini belirtti.
İngiltere Başbakanı Theresa May’in yeniden oluşturulan B planı ile tekrar milletvekillerinin huzuruna çıkması bekleniyor. May, parlamentoda bugün yaptığı konuşmada, sadece Kuzey İrlanda sınırları üzerinde durarak yeni bir plan sunmayacağını belirtti. May, “Brexit’in geleceği için Avrupa Birliği (AB) liderleri ile telefon görüşmelerinin yapılması ve yapacağımız anlaşma şartlarını tekrardan konuşmak gerekiyor” diyerek, AB liderlerine mesajını bugün gerçekleştirilen oturumda iletti. May, 29 Mart öncesinde alınacak kararlar için Avrupa Birliği ile tekrar masaya oturabileceklerini ifade etti.
AB liderleri ise geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Başbakan May ile tekrar masaya oturmak gibi bir düşünceleri olmadığını açık bir şekilde dile getirmişti. İngiltere ile tekrar masaya oturmayı reddeden AB, İrlanda sınırı için telefon görüşmesi gerçekleştirebileceklerini de açıklamıştı.
Parlamentoda Theresa May’den sonra söz alan İngiltere’nin Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox, “Brexit anlaşması şartlarının tekrardan düzenlenmesi ve var olan anlaşma üzerinde yapılacak değişikliklerde Avrupa Birliği yetkililerinin de gerekli uzlaşmayı sağlayacaklarına inanıyorum. Halihazırda olan anlaşma üzerinden yapılacak değişiklikler için uzlaşmaya hazırız” açıklamalarında bulundu.
Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnsan ise planlamaya destek verdiğini belirterek, “Eğer Sayın Başbakan Brüksel ile müzakereleri yeniden açılacağını doğruladıysa, ben de oyumu kendisine destek vermek için kullanacağım” dedi.

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