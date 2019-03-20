May: Brexit 30 Haziran'a ertelensin

AB'nin 2009 yılında yürürlüğe giren Lizbon Anlaşması uyarınca üyeliğini sonlandırmayı talep eden bir ülkenin ayrılma süreci için iki yıllık bir süre işliyor. Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılma talebi ile başvurduğu 50'inci maddenin iki yıllık süresi ise 29 Mart'ta dolacak.

Parlamentoda bir konuşma yapan May, Tusk'a yazdığı mektubunda Brexit'i Haziran sonundan daha ileri bir tarihe ertelemek için hazır olmadığını belirttiğini söyledi. Başbakan, mektubunda "Birleşik Krallık 50'inci maddeye 30 Haziran'a kadar erteleme istiyor" ifadesi kullandığını söyledi.

Başbakan May, ülkenin AB üyeliğinin resmen sonlandırılması için belirlenen tarih olan 29 Mart'a dokuz gün kala bu talebini AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a yazdığı bir mektup aracılığıyla iletti.

AB sıcak bakmıyor

Reuters haber ajansının eriştiği bir AB Komisyonu belgesine göre May'in talep ettiği ertelemenin Mayıs ayında yapılacak AB seçimleri dolayısıyla ya kısa süreli olması ya da yıl sonuna kadar uzatılması tercih ediliyor.

Belgede "Birleşik Krallık'a tanınacak erteleme ya 23 Mayıs'a kadar sürmeli ya da Avrupa (Parlamentosu) seçimlerini de içine alacak şekilde çok daha uzun tutulmalı" ifadesi kullanılırken, bir erteleme halinde ancak bu durumda AB kurumlarının işleyişlerine sağlıklı bir şekilde devam edebileceklerinin altı çiziliyor.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, sözcüsü aracılığıyla bir mesaj yayınlayarak, uzun süreli ertelemenin yalnızca Birleşik Krallık'ın Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılması durumunda gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

İlk açıklama Fransa'dan

May'in erteleme talebi ile ilgili değerlendirmede bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, bunun ancak üç şartın yerine getirilmesi ile gerçekleşebileceğini belirtti: Le Drian'ın açıklamasına göre erteleme kararı ancak Brüksel ve Londra arasında müzakere edilen ve Britanya Parlamentosu'nun iki kere reddettiği mevcut anlaşma metninin onaylanması için verilebilir.