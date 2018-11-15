May: Brexit anlaşmasının sonuna kadar arkasındayım

Anlaşmaya tepki göstererek istifa eden Brexit Bakanı Dominic Raab ile Çalışma ve Emeklilik Bakanı Esther McVey dâhil bazı hükümet yetkililerinin görevlerinden ayrılması nedeniyle üzgün olduğunu ve söz konusu yetkililerin mutsuzluklarını anlayabildiğini belirten May, buna karşın yine de doğru kararı verdiğine inandığını söyledi. "Kimse alternatif bir öneri üretmedi" diyen May, "Bu anlaşmadan vazgeçecek olursak karşılaşılacak sonuçları kimse tam olarak bilemeyecek. İngiliz halkı bu anlaşmayla devam etmemizi isterken, biz büyük ve ciddi belirsizliklerin olduğu bir yol izlemiş olacağız" ifadesini kullandı.

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecine (Brexit) dair Brüksel ile yaptığı anlaşma nedeniyle büyük baskıyla karşılaşan İngiltere Başbakanı Theresa May, aldığı kararın doğruluğuna tüm benliğiyle inandığını söyledi.

İngiltere Başbakanı, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılma sürecine ilişkin ikinci bir referandum düzenlenmesi ihtimalini ise dışladı. May'in AB ile Salı günü vardığı ve Çarşamba günü İngiltere kabinesine onaylattığı anlaşmanın başarısızlığa mahkûm olduğunu savunan birçok milletvekili, Brexit konusunda yeni bir referandum yapılmasını önermişti.

Parti içi muhalefete hodri meydan

Liderliğini yaptığı Muhafazakâr Parti'de May hakkında güvensizlik oylaması yapılması için çağrıda bulunan milletvekillerinin sayısı artıyor. Ancak vazgeçmeyi düşünmediğini belirten May, kendisiyle liderlik yarışına girmek isteyenlerle mücadeleye hazır olduğunu söyledi.

Söz konusu anlaşmayla, Birleşik Krallık'ın 29 Mart 2019'da resmen AB'den ayrılmasının ardından bir geçiş sürecine girilmesi öngörülüyor. Anlaşma, bu süre zarfında AB ve Birleşik Krallık arasında geçici olarak "tek bir gümrük bölgesi" kurulmasını sağlıyor. 31 Aralık 2020'ye kadar sürmesi öngörülen geçiş sürecinin bir kere uzatılabilmesi için hak tanınıyor.