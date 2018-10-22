May: Brexit anlaşmasının yüzde 95'i hazır

Anlaşmazlık konularının başında ise Kuzey İrlanda'nın statüsü geliyor.İngiltere Başbakanı Theresa May ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını düzenleyen antlaşmanın neredeyse tamamlandığını söyledi. May, en yoğun tartışmalara yol açan Kuzey İrlanda ile İrlanda arasındaki sınırın gelecekteki statüsüyle ilgili taleplerinden ise taviz vermeyeceklerini belirtti.

Başbakan May'in ofisi tarafından önceden açıklanan ve başbakanın bugün Avam Kamarası'nda yapacağı konuşmanın metninde "Brexit antlaşmasındaki maddelerin yüzde 95'i ile ilgili protokollerin yoluna koyulduğu" ifadesi yer alıyor. May Genel Kurul'da "son haftalarda güvenlik, ulaştırma ve hizmetler alanında önemli ilerlemeler kaydedildiğini" de dile getirecek.

Theresa May, geçen hafta Brüksel'de yapılan AB zirvesinin sonuçları hakkında parlamenterlere bilgi verecek. Theresa May İrlanda ile Kuzey İrlanda arasındaki sınırla ilgili olarak AB tarafından yapılan öneriye ise karşı çıkıyor.

Başbakan May, İrlanda karasularına gümrük sınırı çekilmesini gerektireceği ve Britanya'nın bütünlüğünü ortadan kaldıracağı gerekçesiyle Brüksel'in yaptığı "erteletme" önerisinin kabul edilemez olduğunu söyledi. May, "Hiçbir Britanya Başbakanı böyle bir çözümü kabul etmezdi, ben de etmeyeceğim", dedi.