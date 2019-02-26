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May: Brexit ertelenebilir

26.02.2019 18:22 | Son Güncelleme

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, parlamentonun mevcut Brexit anlaşmasını onaylamaması durumunda anlaşma olmadan AB'den ayrılma adımının ancak milletvekillerinin açık onayı ile gerçekleşebileceğini açıkladı.

May: Brexit ertelenebilir

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci olarak bilinen Brexit ertelenebilir.

Başbakan Theresa May, 29 Mart'taki parlamento oylamasında AB'den herhangi bir anlaşma olmadan ayrılmanın sadece milletvekillerinin açık şekilde ayrılma yönde karar vermesi sonucu gerçekleşebileceğini açıkladı.

Bugüne kadarki süreçte, Brexit anlaşmasının parlamento tarafından onaylanmaması durumunda doğrudan anlaşma olmadan ayrılma seçeneğinin işletilmesi öngörülüyordu.

Bu doğrultuda parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda 12 Mart'a kadar gerçekleşecek oturumda milletvekilleri AB ile varılan Brexit anlaşmasını oylayacak.

Anlaşmanın oylamada onaylanmaması durumunda ise 14 Mart'ta yeni bir oylama gerçekleşecek. Bu oylamada milletvekillerinden müzakerelerin devam ettirilmesi için "kısa ve limitli" bir ertelemeyi onaylamaları istenecek.

50'inci madde tekrar görüşülecek

Brexit sürecinde sürekli olarak dile getirilen 50'inci madde üye bir devletin AB'den ayrılma prosedürünü işletmesinin önünü açıyor ve süreci resmen başlatıyor.

AB'nin 2009 yılında yürürlüğe giren Lizbon Anlaşması uyarınca üyeliğini sonlandırmayı talep eden bir ülkenin ayrılma süreci için iki yıllık bir süre işliyor. Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılma talebi ile başvurduğu 50'inci maddenin iki yıllık süresi ise 29 Mart'ta dolacak.

Ancak May'in bugünkü açıklamasına göre bir anlaşma olmadan AB'den ayrılma seçeneğinin milletvekilleri tarafından doğrudan onaylanmaması durumunda 29 Mart'ta dolacak sürenin uzatılması teklif edilecek.

Brexit sürecinin uzatılması yönünde bir karar çıkması durumunda ise Britanya vatandaşlarının Mayıs ayındaki AB Parlamentosu seçimlerinde oy kullanması gündeme gelebilir.

İkinci referandum gündemde

Öte yandan İşçi Partisi Pazartesi akşamı AB'den çıkışın tekrar oylanacağı bir referandum seçeneğine destek vereceğini açıklamıştı.

Ana muhalefet partisi lideri Jeremy Corbyn, May liderliğindeki Muhafazakâr Parti'nin "ülkeye zarar verecek Brexit dayatmasını" engelleyeceğini ifade etmiş ve AB ile Gümrük Birliği anlaşmasının devam etmesine ilişkin bir önerge sunacaklarını belirtmişti.

Corbyn, önergenin reddedilmesi durumunda ise kamuoyundan giderek artan ikinci referandum talebine destek vereceklerini açıklamıştı.

İkinci bir referandum seçeneğine son gelişmeye kadar sıcak bakmayan İşçi Partisi liderinin görüşleri parti tabanından tepki topluyordu. Corbyn'in politikalarını eleştiren yedi milletvekili geçen hafta partiden istifa etmiş ve parlamentoda bağımsız bir grup oluşturduklarını açıklamıştı.

İkinci bir referandum yapılmasını talep edenler, Haziran 2016'da yapılan ilk referandumda seçmenlerin aldatıldığını savunuyor. İkinci referandum taraftarları, AB'den ayrılmanın gerçek boyutları ortaya çıktığı için de seçmenlerin fikirlerinin bir kez daha sorulması gerektiğini savunuyor.

DW,rtr,AP/ÇÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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