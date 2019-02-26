May: Brexit ertelenebilir

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci olarak bilinen Brexit ertelenebilir.

Başbakan Theresa May, 29 Mart'taki parlamento oylamasında AB'den herhangi bir anlaşma olmadan ayrılmanın sadece milletvekillerinin açık şekilde ayrılma yönde karar vermesi sonucu gerçekleşebileceğini açıkladı.

Bugüne kadarki süreçte, Brexit anlaşmasının parlamento tarafından onaylanmaması durumunda doğrudan anlaşma olmadan ayrılma seçeneğinin işletilmesi öngörülüyordu.

Bu doğrultuda parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda 12 Mart'a kadar gerçekleşecek oturumda milletvekilleri AB ile varılan Brexit anlaşmasını oylayacak.

Anlaşmanın oylamada onaylanmaması durumunda ise 14 Mart'ta yeni bir oylama gerçekleşecek. Bu oylamada milletvekillerinden müzakerelerin devam ettirilmesi için "kısa ve limitli" bir ertelemeyi onaylamaları istenecek.

50'inci madde tekrar görüşülecek

Brexit sürecinde sürekli olarak dile getirilen 50'inci madde üye bir devletin AB'den ayrılma prosedürünü işletmesinin önünü açıyor ve süreci resmen başlatıyor.