May Brexit'te ertelemeye gönülsüz

AB Konseyi Başkanı ise "ertelemenin mantıklı" olduğunu söyledi.İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit'in ertelenmesinin hükümetle parlamento arasında AB'den ayrılık anlaşması konusunda yaşanan görüş ayrılığını gidermeye bir yararı olmayacağını savundu. May, AB'den resmen ayrılığın planlandığı gibi 29 Mart'ta gerçekleşmesinin kendi ellerinde olduğunu savundu. May, AB'den anlaşmasız bir şekilde ayrılmaktansa Brexit'i iki ay erteleme seçeneği üzerinde durduğu yönündeki iddiaları ise görmezden geldi. Savunma Bakanlığı Müsteşarı Tobias Ellwood Pazartesi günü BBC'ye yaptığı açıklamada, anlaşmanın kabul edilmemesi halinde, sürenin uzatılması seçeneği ile karşı karşıya kalınacağını iddia etmişti. The Telegraph gazetesinin haberinde de, Başbakan May'in sunduğu Brexit anlaşmasının revize edilmiş halinin 12 Mart'a kadar onaylanmaması halinde, İngiliz hükümetinin resmi olarak erteleme başvurusunda bulunacağı öne sürülmüştü. İngiltere hükümetinin AB ile yaptığı ayrılık anlaşması İngiliz parlamentosu tarafından Ocak ayında reddedilmişti.

AB: Erteleme en mantıklısı AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ise, Brexit'in ertelenmesinden yana olduğu bu koşullarda 29 Mart'ta gerçekleşecek bir ayrılığın çok riskli olduğunu belirtti. AB'ye üye bütün ülkelerin olası bir ertelemeye azami derecede anlayış ve iyi niyet göstereceğine inandığını belirten Tusk, "Erteleme mantıklı bir çözüm olacaktır" dedi. İngiltere parlamentosunda çoğunluğun sağlanamadığının açık olduğunu belirten Tusk, ertelemenin ne kadar süreliğine olması gerektiğine dair soruyu ise yanıtlamadı. May ve Tusk, AB ve Arap Birliği arasında gerçekleşen iki günlük bir zirve için Mısır'da bulunuyor. İki isim Pazar günü bir araya gelmişti. AB Komisyonu Başkanı Başkanı Jean-Claude Juncker ile de görüşen May, ülkesinde itirazlara neden olan Kuzey İrlanda sınırına ilişkin tedbir maddesini Brüksel ile yeniden müzakere etmek istiyor. Ancak AB yetkilileri anlaşmada değişikliği reddediyor. Ertelemeye ilişkin parlamentoda farklı görüşler Ertelemeyle ilgili parlamentoda farklı görüşler var. May'in lideri olduğu Muhafazakar Parti'den milletvekili Bernard Jenkin, "Erteleme kararı felaket olur. Politikamıza olan kalan inancın da yok olacağını düşünüyorum" diye konuştu.