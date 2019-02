May Brexit'te ertelemeye gönülsüz

AB Konseyi Başkanı ise "ertelemenin mantıklı" olduğunu söyledi.İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit'in ertelenmesinin hükümetle parlamento arasında AB'den ayrılık anlaşması konusunda yaşanan görüş ayrılığını gidermeye bir yararı olmayacağını savundu. May, AB'den resmen ayrılığın planlandığı gibi 29 Mart'ta gerçekleşmesinin kendi ellerinde olduğunu savundu. May, AB'den anlaşmasız bir şekilde ayrılmaktansa Brexit'i iki ay erteleme seçeneği üzerinde durduğu yönündeki iddiaları ise görmezden geldi.

Savunma Bakanlığı Müsteşarı Tobias Ellwood Pazartesi günü BBC'ye yaptığı açıklamada, anlaşmanın kabul edilmemesi halinde, sürenin uzatılması seçeneği ile karşı karşıya kalınacağını iddia etmişti. The Telegraph gazetesinin haberinde de, Başbakan May'in sunduğu Brexit anlaşmasının revize edilmiş halinin 12 Mart'a kadar onaylanmaması halinde, İngiliz hükümetinin resmi olarak erteleme başvurusunda bulunacağı öne sürülmüştü. İngiltere hükümetinin AB ile yaptığı ayrılık anlaşması İngiliz parlamentosu tarafından Ocak ayında reddedilmişti.