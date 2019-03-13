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May "hayır" oyu verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 17:02 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Theresa May, bugün görüşülecek AB'den anlaşmasız ayrılık taslağına "hayır" oyu vereceğini söyledi

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılığın (Brexit) anlaşmalı olmasını istediğini belirterek, anlaşmasız ayrılık taslağına "hayır" oyu vereceğini söyledi.

May, Avam Kamarasındaki "Başbakan'a Sorular" oturumunda, Brexit'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AB'den bir anlaşma ile ayrılmak istediğini belirten May, ellerinde iyi bir anlaşma bulunduğunu savundu.

Bugün görüşülecek AB'den anlaşmasız ayrılık taslağına "hayır" oyu vereceğini kaydeden May, hükümetin düzenli bir ayrılık için çalıştığını ancak anlaşmasız ayrılığa da fon ayırdığını vurguladı.

May, AB'nin anlaşmasız ayrılık durumunda bir geçiş dönemi olmayacağını net şekilde ifade ettiğine de dikkati çekti.

Parlamentoda bugün, anlaşmasız ayrılık taslağının da reddedilmesi durumunda yarın Brexit'in ertelenmesi oylanacak.

- Brexit Anlaşması ikinci kez reddedildi

Başbakan May, içerdiği Kuzey İrlanda sınırına ilişkin ''tedbir maddesi''nin kullanım koşullarına ''açıklık getiren'' bir ortak belge üzerinde AB ile uzlaşsa da parlamenterleri ikna edememiş ve Brexit Anlaşması, dün ikinci kez reddedilmişti.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile AB'den ayrılma kararı almış, 2 yıllık süreci 29 Mart 2017'de başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Brexit ingiltere Theresa May

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