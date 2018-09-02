May İkinci Referanduma Karşı

İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkmasıyla ilgili ikinci bir referendum yapılmasına karşı olduğunu bir kez daha yineledi.
May Sunday Telegraph gazetesine yazdığı makalede bir başka referandumun ülke demokrasisine büyük bir ihanet olacağını söyledi.
May, milyonlarca kişinin Haziran 2016’da İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkması yani Brexit yönünde oy kullandığını belirtti.
May’e İngiltere’nin Avrupa Birliği’yle gelecek ilişkilerinin netleşmesinin ardından artan şekilde bir referendum daha düzenlemesi çağrısı yapılıyor.
May yazdığı makalede Avrupa Birliği’yle devam ettireceği bazı bağlantıları savundu ve kendisinin Avrupa Birliği müzakerecileri tarafından sindirilemeyeceğini de kaydetti.
İngiltere’nin 2019 Mart ayında Avrupa Birliği’nden ayrılması bekleniyor ardından da bir geçiş dönemi başlayacak.
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