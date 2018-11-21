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May-Juncker’in Brexit görüşmesi sonuçsuz kaldı

21.11.2018 23:58 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı May ile Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker’in Brexit konusundaki görüşmesinde sonuç sağlanamadı.

May-Juncker’in Brexit görüşmesi sonuçsuz kaldı

AB liderlerinin Pazar günü yapacağı zirveye kadar pürüzlerin giderilmesi hedefleniyor.İngiltere Başbakanı Theresa May ile Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in, İngiltere’nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışına (Brexit) ilişkin son pürüzleri gidermek için bugün Brüksel'de yaptığı görüşmede sonuç sağlanamadığı bildirildi. Ancak Avrupa Komisyonu sözcüsü, görüşmede "çok iyi ilerleme” sağlandığını ve "çalışmaların sürdürüleceğini” açıkladı. Görüşmede, Brexit sonrasında AB ile İngiltere arasındaki ilişkilerin geleceğinin ele alındığı belirtildi.

AB’ye üye devlet ve hükümet başkanlarının Pazar günü Brüksel'de yapacağı zirveye kadar pürüzlerin giderilmesi hedefleniyor. Zirvede, üzerinde uzlaşmaya varılan Brexit anlaşmasının yanı sıra ilişkilerin geleceğine ilişkin siyasi bir bildirinin onaylanması planlanıyor.

Uzlaşma sağlanamayan konular

Ancak bu bildirinin henüz son şeklini almadığı belirtiliyor. Brexit sonrasında, Birleşik Krallık ile AB arasında gümrüklerin olmadığı "serbest ticaret bölgesinin oluşturulması” öngörülüyor. Bunun yanı sıra finans hizmetleri, hava ulaşımı, enerji, balıkçılık, savunma ve suçluların takibi gibi konularda henüz uzlaşma sağlanamadığı belirtiliyor. Diplomatların verdiği bilgilere göre, Cuma günü AB’ye üye ülkelerin başkentlerinde incelenebilmesi için bildiri metninin Perşembe günü hazır olması gerekiyor.

585 sayfalık Brexit anlaşması geçen hafta açıklanmıştı. İngiltere’de bazı bakanların istifasına yol açan anlaşma kabine tarafından kabul edilmişti, ancak kabinede kalan Brexit yanlıları, Başbakan May’den anlaşmaya ilişkin müzakereleri sürdürmesi talep ediyor.

İspanya'nın Cebelitarık çıkışı

AB’ye üye ülkelerin çoğu ise anlaşmada değişiklik yapılmasına sıcak bakmıyor. Öte yandan, İspanya’nın Cebelitarık’ın statüsünün Brexit anlaşmasında açık bir şekilde yer almasını ve Cebelitarık’a ilişkin müzakerelerin sadece İspanya ile İngiltere arasında yürütülmesi talebi hoşnutsuzluk yaratıyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bu talebi yerine getirilmezse Brexit anlaşmasını veto etme tehdidinde bulunmuştu.

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan bir diplomat, hiç kimsenin Brexit anlaşmasını yeniden müzakere etmek istemediğine işaret ederek, bunun bütün anlaşmanın bozulmasına yol açabileceğini ifade etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün Alman meclisinde yaptığı konuşmada, Cebelitarık meselesine nasıl bir çözüm bulunacağını henüz söyleyemeyeceğini, ancak Pazar gününe kadar sorunun çözülmesini umduğunu dile getirdi. Merkel, Alman hükümetinin anlaşmayı onaylayacağını da sözlerine ekledi.

Anlaşma Pazar günü liderler tarafından onaylansa bile, Brexit anlaşmasının yürürlüğe girebilmesi için İngiliz parlamentosu tarafından da onaylanması gerekiyor.

AFP,rtr/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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