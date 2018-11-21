May-Juncker’in Brexit görüşmesi sonuçsuz kaldı

AB liderlerinin Pazar günü yapacağı zirveye kadar pürüzlerin giderilmesi hedefleniyor.İngiltere Başbakanı Theresa May ile Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in, İngiltere’nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışına (Brexit) ilişkin son pürüzleri gidermek için bugün Brüksel'de yaptığı görüşmede sonuç sağlanamadığı bildirildi. Ancak Avrupa Komisyonu sözcüsü, görüşmede "çok iyi ilerleme” sağlandığını ve "çalışmaların sürdürüleceğini” açıkladı. Görüşmede, Brexit sonrasında AB ile İngiltere arasındaki ilişkilerin geleceğinin ele alındığı belirtildi.

AB’ye üye devlet ve hükümet başkanlarının Pazar günü Brüksel'de yapacağı zirveye kadar pürüzlerin giderilmesi hedefleniyor. Zirvede, üzerinde uzlaşmaya varılan Brexit anlaşmasının yanı sıra ilişkilerin geleceğine ilişkin siyasi bir bildirinin onaylanması planlanıyor.

Uzlaşma sağlanamayan konular

Ancak bu bildirinin henüz son şeklini almadığı belirtiliyor. Brexit sonrasında, Birleşik Krallık ile AB arasında gümrüklerin olmadığı "serbest ticaret bölgesinin oluşturulması” öngörülüyor. Bunun yanı sıra finans hizmetleri, hava ulaşımı, enerji, balıkçılık, savunma ve suçluların takibi gibi konularda henüz uzlaşma sağlanamadığı belirtiliyor. Diplomatların verdiği bilgilere göre, Cuma günü AB’ye üye ülkelerin başkentlerinde incelenebilmesi için bildiri metninin Perşembe günü hazır olması gerekiyor.