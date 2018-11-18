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May: 'Lider Değişikliği Brexit Sürecini Kolaylaştırmaz'

18.11.2018 18:58 | Son Güncelleme

Brexit sürecinde partisi içindeki muhalifler tarafından köşeye sıkıştırılan İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkede bu süreçte yaşanacak bir lider değişikliğinin Brexit görüşmelerini daha kolay hale getirmeyeceğini söyledi

May: 'Lider Değişikliği Brexit Sürecini Kolaylaştırmaz'

Brexit sürecinde partisi içindeki muhalifler tarafından köşeye sıkıştırılan İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkede bu süreçte yaşanacak bir lider değişikliğinin Brexit görüşmelerini daha kolay hale getirmeyeceğini söyledi.

Muhafazakar Parti içindeki öfkeli muhalifler bir güven oylamasıyla May’i koltuğundan etmek için yeterli kişi sayısına ulaşmaya çalışıyor. Sky News televizyonuna verdiği röportajda May, olası bir lider değişikliğinin Brexit görüşmelerini daha kolay hale getirmeyeceğini ve meclisin dengelerini de değiştirmeyeceğini söyledi.

May, gelecek bir haftanın başarılı Brexit görüşmeleri yürütülmesi için kritik olduğunu kaydetti. May, 25 Kasım’da yapılacak acil Avrupa Konseyi zirvesi öncesinde Avrupalı liderlerle görüşmek üzere Brüksel’e gidecek.

Kendisine yönelik eleştirilerle ilgili olarak May, ‘‘Bunlar beni rahatsız etmiyor. Siyaset zor iştir, ben de uzun süredir bu işin içindeyim’’ diye yanıt verdi.

İngiltere’nin eski Brexit Bakanı Dominic Raab ise May’i siyasi irade eksikliğiyle suçladı.

Perşembe günü istifa eden Raab, May’i zorbalık yapan AB liderlerine karşı duramamakla suçladı. Sunday Times’a konuşan Raab, ‘‘Eğer bu anlaşmayı mantıklı koşullarla tamamlayamazsak ülkemize rüşvete, şantaja ve zorbalığa izin vermeyeceğimiz ve bunlar olursa masadan kalkacağımız konusunda dürüst olmalıyız’’ dedi.

Raab, ‘‘Eksik olan bir şey var o da siyasi irade ve kararlılık’’ diye konuştu.

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