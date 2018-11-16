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May: Mart ayında AB'den ayrılacağız

16.11.2018 14:24 | Son Güncelleme

Birleşik Krallık'ın AB’den ayrılma sürecine dair soruları yanıtlayan May, "Mart ayında Avrupa Birliği'nden ayrılıyoruz" dedi.

May: Mart ayında AB'den ayrılacağız

May, tüm partilerden milletvekillerini "anlaşmaya ikna etmek" istediğini belirtti.Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecine (Brexit) dair Brüksel ile yaptığı anlaşma nedeniyle büyük baskıyla karşılaşan İngiltere Başbakanı Theresa May katıldığı radyo programında Mart ayında AB'den ayrılmış olacaklarını ifade etti.

LBC radyosunun canlı yayınında, 25 Kasım'da Brexit anlaşmasının nihai metninin parlamentonun onayına sunulacağını söyleyen May "görevinin, tüm partilerden milletvekillerini anlaşmaya dahil unsurların çıkarlarına olduğu konusunda ikna etmek” olduğunu belirtti. 650 milletvekilinin bulunduğu parlamentoda taslağın kabul edilebilmesi için 320 oy gerekiyor.

May, anlaşmanın Birleşik Krallığın bütünlüğünü koruduğunu vurguladı, "AB ile gelecekteki ilişkilerde, Birleşik Krallık parlamentosunun ülkeye kimin girip girmeyeceği konusunda son sözü söyleyen taraf olacağını" ifade etti.

Varılan anlaşmanın "Birleşik Krallık için en iyisi” olduğunu yönündeki inancını yineleyen May, doğrudan seçmenlere seslenerek anlaşmaya destek talep etti. May, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılma sürecinde yürütülen müzakereler boyunca hem parti içi hem de dışından eleştirilerin hedefindeydi.

"Ülkemiz için en doğrusu”

Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılma sürecine dair İngiltere Başbakanı Theresa May ve Brüksel arasında Salı günü varılan anlaşma, Çarşamba günü İngiliz bakanlar kurulu tarafından da kabul edilmişti.

May, 585 sayfalık anlaşma taslağının onaylandığı kabine toplantısı sonrası yapmış olduğu açıklamada varılan kararı "tüm Birleşik Krallık'ın çıkarlarına en uygun karar” olarak tanımlamıştı.

Ancak May, hem kendi partisi içinden, hem de muhalefetten yöneltilen eleştirilerin odağında. Taslak metnin onaylanması sonrasında Brexit Bakanı Dominic Raab ile Çalışma ve Emeklilik Bakanı Esther McVey dâhil bazı hükümet yetkilileri istifa ettiklerini açıklamıştı.

Liderliğini yaptığı Muhafazakar Parti içinde de May hakkında güvensizlik oylaması yapılmasını teklif eden milletvekilleri bulunuyor. Ancak oylamanın teklif edilebilmesi için 48 kişinin imzası gerekiyor.

rtr, AP/MY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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