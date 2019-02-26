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May: ‘Son Kararı Parlamento Verecek’

26.02.2019 18:22 | Son Güncelleme

May parlamento üyelerinin iki seçeneği olduğunu; birinin AB’den anlaşmalı veya anlaşmasız olarak 29 Mart tarihinde çıkmak, diğerinin ise AB’den çıkış tarihini ertelemeyi talep etmek olduğunu kaydetti

May: ‘Son Kararı Parlamento Verecek’

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılacağı 29 Mart tarihine bir ay kadar kısa bir süre kala İngiltere Başbakanı Theresa May, üzerindeki baskıyı hafifletmeye çalışıyor. May, son olarak İngiltere’nin izleyeceği yola parlamento üyelerinin karar verceğini söyledi. May parlamento üyelerinin iki seçeneği olduğunu; birinin AB’den anlaşmalı veya anlaşmasız olarak 29 Mart tarihinde çıkmak, diğerinin ise AB’den çıkış tarihini ertelemeyi talep etmek olduğunu kaydetti.

Yarın parlamentoda hükümetin anlaşmasız ayrılığı masadan kaldırması ve Brexit süresinin uzatılması seçeneği oya sunulacak.

May, AB ile yaptığı Brexit anlaşmasının parlamentoda reddedilmesi halinde ertesi gün yapılacak oturumda birlikten anlaşmasız çıkmanın oylanacağını kaydetti. Parlamentonun oya sunacağı üçüncü bir seçenekse AB’den Brexit tarihi olan 29 Mart’ı ertelemesini istemek.

İngiltere’nin AB’den ayrılık tarihi 29 Mart’ın yaklaşmasına rağmen hükümet ayrılık anlaşması için hala parlamentonun desteğini alabilmiş değil. Bu da İngiltere’yi kaotik bir anlaşmasızlık durumuyla yüz yüze bırakabilir. Bilinmezlik birçok İngiliz firmasının yurtdışı operasyonlarının yönünü değiştirmesine, ürün stoklamasına ve yatırım kararlarını ertelemesine neden oldu.

Son olarak hükümetin üç bakanı Daily Mail gazetesine yazdıkları yazıda May’in Brexit’i ertelememesi halinde muhalefetle birlikte anlaşmasız ayrılığı durdurmak için oy vereceklerini kaydetti.

May ise hedefinin İngiltere’yi AB’den zamanında ve anlaşmayla ayırmak olduğunu söyledi.

İngiliz parlamento üyeleri May’in AB ile vardığı anlaşmayı geçen ay reddetmişti. Bunun önde gelen nedenlerinden biri İngiltere’ye bağlı Kuzey İrlanda ve AB üyesi İrlanda arasındaki açık sınırın korunmasının backstop mekanizmasıyla garanti altına alınmasıydı.

İngiltere’nin bir süre daha Gümrük Birliği’nde kalmasını öngören bu mekanizma Londra’yı süresiz olarak birliğe bağlayacağı endişesiyle İngiliz meclis üyelerinden tepki görüyor.

May yenilenmiş anlaşmanın bu hafta oylanmayacağını ancak 12 Mart’tan itibaren oylanabileceğini söyledi.

Hem May’in iktidardaki Muhafazakar Parti’si hem de ana muhalefetteki İşçi Partisi Brexit konusunda derin görüş ayrılıkları yaşıyor.

İşçi Partisi Pazartesi günü yeni bir Brexit referandumu yapılması için kampanya yapacağının sinyallerini verdi. Merkez sol parti, alternatif Brexit planının parlamentoda reddedilmesi halinde yeni bir referendum yapılmasına destek vereceklerini söyledi.

Ancak bu istek partinin bazı kesimleri tarafından destek görmüyor. Bunlar arasında İngiltere’nin AB’den ayrılması için oy veren bölgelerin parlamento temsilcileri de var. Bu temsilciler yeni bir referendum yapılmasının seçmenin iradesine saygısızlık olacağı görüşünde.

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