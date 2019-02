May: ‘Son Kararı Parlamento Verecek’

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılacağı 29 Mart tarihine bir ay kadar kısa bir süre kala İngiltere Başbakanı Theresa May, üzerindeki baskıyı hafifletmeye çalışıyor. May, son olarak İngiltere’nin izleyeceği yola parlamento üyelerinin karar verceğini söyledi. May parlamento üyelerinin iki seçeneği olduğunu; birinin AB’den anlaşmalı veya anlaşmasız olarak 29 Mart tarihinde çıkmak, diğerinin ise AB’den çıkış tarihini ertelemeyi talep etmek olduğunu kaydetti.

Yarın parlamentoda hükümetin anlaşmasız ayrılığı masadan kaldırması ve Brexit süresinin uzatılması seçeneği oya sunulacak.

May, AB ile yaptığı Brexit anlaşmasının parlamentoda reddedilmesi halinde ertesi gün yapılacak oturumda birlikten anlaşmasız çıkmanın oylanacağını kaydetti. Parlamentonun oya sunacağı üçüncü bir seçenekse AB’den Brexit tarihi olan 29 Mart’ı ertelemesini istemek.

İngiltere’nin AB’den ayrılık tarihi 29 Mart’ın yaklaşmasına rağmen hükümet ayrılık anlaşması için hala parlamentonun desteğini alabilmiş değil. Bu da İngiltere’yi kaotik bir anlaşmasızlık durumuyla yüz yüze bırakabilir. Bilinmezlik birçok İngiliz firmasının yurtdışı operasyonlarının yönünü değiştirmesine, ürün stoklamasına ve yatırım kararlarını ertelemesine neden oldu.