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May-Trump ortak basın toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 17:52 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Huawei ve diğer konularda kesinlikle bir anlaşmaya varacağız. Harika bir istihbarat paylaşımı ilişkimiz var. Farklılıklarımız konusunda çözüme varacağız" - "Olağanüstü bir ticaret anlaşması sözü veriyorum. Bu ticaret anlaşmasında muazzam bir potansiyel var. Şimdikinden 2, hatta 3 katı" - "(İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn) Hiç görüşmedim, hiç konuşmadım. Bugün ya da yarın benimle görüşmek istedi. Ben de bunu yapmamaya karar verdim" - (Londra Belediye Başkanı Sadık Han) Bence çok iyi bir belediye başkanı değil. Kötü bir iş çıkarıyor. Suç oranı artıyor. Çok sayıda problem var" - "Sokaklarda tezahürat yapan binlerce kişi vardı. Ardından protestolar olduğunu duydum. Nerede bu protestolar diye sordum. Hiçbir protesto görmedim. Sadece bugün gelirken çok küçük bir protesto vardı"

LONDRA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Çin telekom firması Huawei ürünlerinin İngiltere'nin 5G ağında kullanılıp kullanılmamasına ilişkin tartışmalarda "kesinlikle anlaşmaya varacaklarını" belirterek, bir istihbarat paylaşımı kısıtlamasının olmayacağını söyledi.

Trump ve İngiltere Başbakanı Theresa May, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yapan Trump, daveti dolaysıyla Kraliçe 2. Elizabeth'e teşekkür ederken, "Muazzam biri, muazzam bir kadın." dedi.

ABD ve İngiltere'nin NATO'da kilit ortaklar olduğunu ifade eden Trump, "Başbakan ile NATO müttefiklerimizin savunma harcamalarını arttırması gerektiği konusunda mutabıkız. İkimiz de bu amaçla çok çalışıyoruz. Savunma harcamasına gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2'sinin ayrılması şartını karşılayan ülke sayısının artmasını bekliyoruz. Günümüzün zorluklarıyla mücadele için ittifakın tüm üyeleri yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Başka seçenekleri yoktur." diye konuştu.

- "Olağanüstü bir ticaret anlaşması"

Brexit sonrası İngiltere ve ABD arasında "olağanüstü bir ticaret anlaşması" sözü veren Trump, "Bu ticaret anlaşmasında muazzam bir potansiyel var. Şimdikinden 2, hatta 3 katı." ifadesini kullandı. Ticaret anlaşmasına İngiltere'nin ulusal sağlık sisteminin de dahil olabileceğini kaydeden Trump, "Her şey kesinlikle masada olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "Hiç görüşmedim, hiç konuşmadım"

Trump, bir soru üzerine ana muhalefetteki İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn hakkında da konuştu. Corbyn'i tanımadığını söyleyen Trump, "Hiç görüşmedim, hiç konuşmadım. Bugün ya da yarın benimle görüşmek istedi. Ben de bunu yapmamaya karar verdim." diye konuştu.

Corbyn'nin olumsuz görüşlere sahip olduğunu söyleyen Trump, "İnsanların eleştirmek yerine işleri doğru bir şekilde yapmaları gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

- "Nerede bu protestolar?"

ABD Başkanı, ziyareti nedeniyle düzenlenen gösterilere ilişkin de "Sokaklarda tezahürat yapan binlerce kişi vardı. Ardından protestolar olduğunu duydum. Nerede bu protestolar diye sordum. Hiçbir protesto görmedim. Sadece bugün gelirken çok küçük bir protesto vardı. Dolaysıyla yalan haber." ifadesini kullandı.

- "Kötü bir iş çıkarıyor"

Londra Belediye Başkanı Sadık Han'ı da eleştiren Trump, "Bence çok iyi bir belediye başkanı değil. Kötü bir iş çıkarıyor. Suç oranı artıyor. Çok sayıda problem var. İngiltere için çok şey yapan ABD'nin temsilcisini eleştirmemesi gerektiğine inanıyorum. Negatif değil pozitif olmalı." diye konuştu.

- "Huawei'de anlaşmaya varacağız"

ABD Başkanı, Çin telekom firması Huawei ürünlerinin İngiltere'nin 5G ağında kullanılması durumunda istihbarat paylaşımı kısıtlamasına gidip gitmeyeceğine ilişkin bir soruya, "Hayır, çünkü Huawei ve diğer konularda kesinlikle bir anlaşmaya varacağız. Harika bir istihbarat paylaşımı ilişkimiz var. Farklılıklarımız konusunda çözüme varacağız. Konuyu görüştük ve herhangi bir kısıtlama görmüyorum." yanıtını verdi.

Trump, "milyonlarca" göçmenin Meksika'dan ABD'ye girmesinin kabul edilemez olduğunu kaydederek, Meksika'nın göçmen akşını durdurmaması halinde ek vergi uygulayacaklarını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump ingiltere Theresa May

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