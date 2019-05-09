May ve Hunt, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac ile görüştü

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Libya’da askeri çözüme yer olmadığını, ülkede akan kanı ve belirsizliği ancak diplomasinin sona erdirebileceğini bildirdi.

İngiltere Başbakanı Theresa May ve Dışişleri Bakanı Hunt, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile Londra’da başbakanlık konutu "10 Numara"da görüştü.

Bakan Hunt, görüşmenin ardından yayımladığı yazılı açıklamada, "Açıkça dile getirdik ki Libya’da askeri çözüm söz konusu olamaz. Akan kanı ve belirsizliği ancak diplomasi sona erdirebilir." ifadelerini kullandı.

İngiliz hükümetinin Serrac’ın güvenliğin ve insani durumun kötüleştiği Libya’daki durumdan duyduğu derin kaygıyı paylaştığını belirten Hunt, şunları kaydetti:

"Son dönemdeki şiddet binlerce insanın yerinden olmasına yol açtı ve siviller dahil yaralılara acil yardım ulaşmasını engelledi. Tüm tarafların uluslararası insani hukuka saygı göstermesi zorunludur. Bugünkü görüşmemizde de Serrac’a tüm tarafları ateşkes ilan etmeleri, acil ihtiyaç içindekilere insani yardım ulaşmasını temin etmeleri ve Birleşmiş Milletler öncülüğündeki siyasi müzakerelere geri dönmeleri için teşvik etmesi çağrısı yaptık."