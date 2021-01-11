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Maya maskesi nasıl yapılır, faydaları nelerdir? Bu zamana kadar hep hamur işlerinde kullandık ama...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 11.01.2021 14:53 | Son Güncelleme:
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Annelerimizin anneannelerimizin kullandığı güzellik reçeteleri günümüzde hala uygulanıyor. Öyle ki bu reçeteler, cilde sağladıkları faydalarla sorunların üstesinden kolaylıkla gelmemizi sağlıyor. Her cilt problemine ve cilt tipine hitap eden maskelerden biri de kuşkusuz maya maskesi.

Bu zamana kadar daha çok hamur işlerimizin puf puf olması ve harika tat vermesi nedeniyle mayadan yararlandık ancak mayayı artık güzellik rutinimize dahil etmenin zamanı geldi. Eski zamanlardan beri kullanılan maya maskesinin neden hala kullanıldığını, sağladığı faydalar sayesinde daha iyi anlayacaksınız.

YAĞLI CİLTLERDE YAĞI DENGELİYOR

Maya maskesi, özellikle yağlı ciltlerde yağı dengelemek, cildi daha gerginleştirmek, kırışıklıkları gidermek için hücre yenileyici etkisinden dolayı kullanılır. Bunu yapmak için maya süt veya su ile yumuşatılır. Yapılacak alan genişse bir tam maya ve iki çay kaşığı süt karıştırılır.

Maskeyi temiz cilde sürebilirsiniz. Yatar pozisyonda mimikleri oynatmamak gerekmektedir. Maskeyi ılık suyla temizlemek gerekmektedir. Yıkadıktan sonra da herhangi bir nemlendirici kreme ihtiyaç yoktur. Haftada bir 40 yaş üzeri kişilerin yapabileceği maskelerdir. 20'li yaşlarındaki kişiler 15 günde bir yapabilir.

Maya maskesi cildin genel durumunu ve görünümünü iyileştirir. Daha küçük gözenekler, daha net ve renk dağılımı eşit bir cilt elde etmiş olursunuz.

KAN DOLAŞIMI SAĞLIYOR, SİVİLCE LEKELERİNİ AZALTIYOR

Maya, kan dolaşımı, cilt metabolizması ve hidrasyon üzerinde inanılmaz etkiye sahip besinler içerdiğinden benzersiz bir bileşendir. Ayrıca, sivilceyi ve ara sıra oluşan lekeleri azaltırken, kolajen üretimine ve cilt elastikiyetine yardımcı olan antioksidanlar ve amino asitler içerir.

KARMA CİLDİNİZ VARSA...

Üç çay kaşığı kuru maya ile iki çay kaşığı sade yoğurdu karıştırın, ardından yarım çay kaşığı sodyum bikarbonat ekleyin ve hepsini karıştırın. Temiz yüz cildine uygulayın, 12 - 20 dakika bekletin, ardından suyla durulayın.

CİLDİNİZ KURUYSA...

Bu arada cildiniz kuru, kırışık, donuk ve cansız ise, üç çay kaşığı kuru mayayı iki çay kaşığı taze tam yağlı krema ve bir çay kaşığı bal ile karıştırın. 12 - 20 dakika bekletin, ardından suyla durulayın.

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