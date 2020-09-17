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Maya Moore: ABD'de ünlü kadın basketbolcu, tahliye olmasında büyük rol oynadığı Jonathan Irons'la evlendi

17.09.2020 12:42 | Son Güncelleme

Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nin (WNBA) yıldızlarından Maya Moore, serbest kalması için birlikte hukuk mücadelesi verdiği Jonathan Irons ile evlendi. Moore, Irons'ın serbest kalmasına odaklanmak amacıyla WNBA kariyerine 2019'da ara vermişti ve hukuk çalışmalarına yoğunlaşmıştı.

Maya Moore: ABD'de ünlü kadın basketbolcu, tahliye olmasında büyük rol oynadığı Jonathan Irons'la evlendi

Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nin (WNBA) yıldızlarından Maya Moore, serbest kalması için birlikte hukuk mücadelesi verdiği Jonathan Irons ile evlendi.

Maya Moore, Irons'ın serbest kalmasına odaklanmak amacıyla WNBA kariyerine 2019'da ara vermişti ve hukuk çalışmalarına yoğunlaşmıştı.

18 yaşındayken hırsızlık ve cinayete teşebbüs iddiasıyla 50 sene hapis cezası alan ve 23 yıldır hapiste olan Jonathan Irons, hakkındaki kararın bozulmasının ardından Temmuz ayında serbest kalmıştı.

Yargıç Daniel Green, 18 yaşında hırsızlık ve cinayete teşebbüs iddiasıyla 50 sene hapis cezasına çarptırılan Irons'ın cezasını "kanıtların zayıf olması" gerekçesiyle düşürmüştü.

Moore ise Missouri'deki yüksek güvenlikli cezaevinden çıkan 40 yaşındaki Irons'ı dizlerinin üzerine çökerek karşılamıştı.

'Yeni bir hayata adım attığımız için heyecanlıyız'

Jonathan Irons'la birlikte Amerikan ABC News televizyonundaki Good Morning America programına katılan 31 yaşındaki Moore, "Birkaç ay önce evlendik ve birlikte yeni bir hayata adım attığımız için heyecanlıyız" dedi.

Irons da, Moore'a cezaevindeki görüşmeler sırasında evlenme teklif ettiğini söyledi.

Hemen yanıt istemediğini anlatan Irons, "Onu korumak istiyordum çünkü hapisteki biriyle ilişki yaşamak çok zor" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/MooreMaya/status/1278497924989632512?s=20

Maya Moore kimdir?

2011'de Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) Minnesota Lynx takımına seçilen Maya Moore, 2014 yılında WNBA'der En Değerli Oyuncu (MVP) seçildi.

Maya Moore aynı zamanda ABD milli takımıyla Olimpiyatlar'da ve Dünya Şampiyonası'nda ikişer kez altın madalya kazadı.

2019 yılında ise kariyerine ara vererek, 12 yıl önce tanıştığı Irons'a hukuki yardım sağlamaya başladı.

Moore, basketbola ara verdiğinde kim için çalışacağını açıklamamış ancak hukuk alanında siyah hakları için mücadele etmek istediğini söylemişti.

Basketbola geri dönüp dönmeyeceği sorulan Moore, "Şu an için, çok uzun süren bir savaşın ardından soluk almak ve bunun keyfini sürmek istiyorum. Baharda yeni bir adım atmayı umuyorum" demişti.

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