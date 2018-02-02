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Maya Tokatlıoğlu annesi Pınar Aylin'in kopyası

MAGAZİN HABERLERİ | 02.02.2018 14:13 | Son Güncelleme

Pınar Aylin kızı Maya Tokatlıoğlu'nun yeni yaşını Instagram'dan paylaştı. Pınar Aylin'in kızının fotoğrafına yorum yağdı

Maya Tokatlıoğlu annesi Pınar Aylin'in kopyası

Pınar Aylin, kızı Maya Tokatlıoğlu 16. yaşına bastı. Ünlü şarkıcı Pınar Aylin, ilk eşi Mert Takatlıoğlu ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Maya'nın yeni yaşını sosyal medya hesabından kutladı.

Kızının bir fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı altına; "O güzel yüzün hep gülsün... Yolun ışıklı, şansın bol, bahtın güzel... 16. yaşın kutlu olsun. Sonsuz aşkım" mesajını yazdı.

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Kısa sürede çok sayıda beğeni alan fotoğrafa ilgi büyük oldu. 16 yaşına basan Maya'nın annesine benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Pınar Aylin, ilk eşi Mert Tokatlıoğlu ile 1998 yılında evlenmiş 10 yıllık birlikteliğin ardından çift yollarını ayırma kararı almıştı.

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