'Mayasız ayin' iddiası... Münevver Karabulut cinayeti yeniden gündem oldu! Avukat Rezan Epözdemir'den çok konuşulacak sözler: '4 senaryo var'

Yıllar önce Cem Garipoğlu'nun Münevver Karabulut'u vahşice katlettiği cinayet Türkiye'de günlerce konuşulmuştu. Herkesi yasa boğan olay yeniden gündem oldu. Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. YouTube'da yayınlanan programda Epözdemir dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Fatih Altaylı Epözdemir'e "O günlerde cinayetin nedeni olarak pek çok şey konuşuldu. Ayin yapıldı dendi... Onlar neydi ve herhangi bir şey kanıtlandı mı?" şeklinde bir soru yöneltti.

'MAYASIZ AYİN' İDDİASI

Epözdemir, "4 senaryo var. Bir tanesi şu; olayın oluş şeklinde bakın. 29 bıçak kesisi. 5'i münferiden öldürücü. Ölmeden önce testere kullanılmış. Boyunda 'V'ler, bilekte çizikler. Siz Bahçeşehir'de öldürüyorsunuz, tam 40 km korsan taksiyle gidip babaannenizin evinin önündeki çöp konteynerine maktuleyi bırakıyorsunuz. Niye? Kime neyi ispat ediyorsunuz? İşte burada bir tartışma oldu yargılamanın safahatı sırasında. Mayasız ayin! Cezayir asıllı bir aile, Yahudi kökenli. Osmanlı İmparatorluğu'nda da birçok Yahudi kökenli ailenin infaz edilmesinin müsebbibi buymuş. Mayasız ayin. Nedir bu? 18 yaşına gelmiş bir erkek, bakire genç bir kızı katledip rüştünü ispat edecek." ifadelerini kullandı.

"MAHKEME BU 4 İHTİMAL ÜZERİNDE DURDU AMA GEREKÇEYİ SOMUTLAŞTIRAMADI"

Bunun üzerine Altaylı "İlk defa duyuyorum. Yok canım. Öyle bir şey mi var?" dedi. Epözdemir ise "Tabii tabii böyle bir ayin var. Mayasız ayin evet. Bugün de vardı hatta basında birkaç yerde okudum. Siz de bakarsınız. Böyle bir ayin türü var. Dosyada tutanaklara da girdi. Mahkeme bunun üzerinde de durdu. Yani dedi ki; 1 bakire bir kız, 2 Bahçeşehir'de öldürülüyor, 3 babaannenin evinin önündeki çöp kutusuna götürülüyor... Acaba bu mu? 1. ihtimal bu. 2; ailenin bir sırrını mı öğrendi? Çünkü 'Zeytinburnu s.rtüğü' diye bir klasör yapmış. Zeytinburnu'ndan tanıştığı bir kız arkadaşı var, onunla yazışmalarını oraya koymuş Cem Garipoğlu, hastalıklı bir ruh hali var. Maktule Münevver Karabulut'la olan yazışmalarını da koymuş. Orada diyor ki 'Seni sevgimle boğacağım' diyor, 'Bütün Türkiye bizi konuşacak' diyor, 'Senin için gitar çalmayı öğreniyorum' diyor yazışmalarında. 'Panjurları kapatacağım' diyor, 'Seni sıkacağım, sıkacağım, sıkacağım ve sevgimle boğacağım' diyor. Ailenin acaba bir sırrını mı öğrendi. Çünkü önceden planlanmış ya. Testere önceden alınmış. Bu 2. ihtimal. 3; maktule direnmiş. Tırnaklarında Garipoğlu ailesindeki erkeklere ait DNA örnekleri var. Garipoğlu ailesindeki bir bireye veya bireylere direnmiş. Cem'e kesin direnmiş. Çünkü mukavemet göstermiş, DNA'lar var, belli direnmiş. Acaba Cem bir şey yapmak istedi, tecavüz etmek istedi de bu nedenle mi cinayet işlendi? 4; baba ve Cem birlikte yargılandığı için babanın da genç kızlara ilgisi olduğu söyleniyor. Acaba baba mı maktuleye bir şey yapmak istedi ve direndi. Bursiyerleri var, genç kızlara ilgisi olduğu iddiası var. Mahkeme, binlerce sayfa, onlarca klasör üzerinden bu 4 ihtimal üzerinde durdu ama gerekçeyi somutlaştıramadı. Fakat Cem Garipoğlu, oradaki avukatların, sanık müdafii olan avukatların yönlendirmesiyle, kadın cinayetleri ve kadına şiddet vakalarındaki temel o haksız tahrik savunması için bir savunma yaptı duruşmada, haksız tahrik indiriminden faydalanmak için. Hani kıskandım öldürdüm, mini etek giydi öldürdüm... Dedi ki yargılamada, 'Bir teğmenle mesajlaşmasını gördüm, cinnet geçirdim, onun üzerine konuşurken aniden bıçağı sapladım ve sonrası geldi'. Halbuki biz araştırdık, teğmenle konuşması yok o saat itibarıyla. İddia tamamen gerçek dışı. Amaç, ezberlenmiş, kurgulanmış, cezayı minimize etmeye yönelik bir haksız tahrik savunması. Ama mahkeme bu 4 gerekçeden hanginin sübut ettiğini tespit edemedi açıkçası, bulamadı." şeklinde konuştu.



