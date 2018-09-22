May’den AB’ye ‘Brexit’ Tepkisi 

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği’ni (AB), Brexit planını açıkça reddederek ayrılık müzakerelerini “çıkmaza” sokmakla suçladı. May’in sert açıklamasının ardından İngiltere’nin AB’den ayrılışının kaosa sahne olacağı endişelerinin artmasıyla İngiliz sterlini değer kaybetti.
İngiliz gazetelerinde May’in AB liderlerince “küçük düşürüldüğü” yorumları yapılırken, Başbakan canlı yayında kameraların karşısına geçerek, İngiltere’ye daha saygılı şekilde davranmaması halinde ülkesini anlaşma olmadan da AB’den çekmeye hazır olduğunu belirtti.
“Bir çıkmazdayız” diyen May, AB’nin “gerçek meselelerin ve alternatiflerinin neler olduğunu” ortaya koyması gerektiğini vurguladı.
May, “Tüm bu süreç boyunca AB’ye saygıyla yaklaştım. İngiltere de aynısını beklemektedir. Bu sürecin sonunda iyi bir ilişkiye sahip olmak buna bağlıdır” dedi.
May’in bu açıklamalarından sonra, ekonomik sorunlara yol açabilecek “anlaşmasız” bir ayrılık ihtimali güçlenirken, İngiliz sterlini dolar karşısında yüzde 1,5 değer kaybetti.
Avusturya’nın Salzburg kentinde yapılan AB zirvesi, İngiltere’nin AB’den ayrılmasının öngörüldüğü 29 Mart’a sadece 6 ay kalmışken, halen askıdaki ayrılık görüşmelerinde yeni bir gelişme umutlarını suya düşürmüştü.
Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere’nin planının bazı kısımlarının uygulanabilmesinin mümkün olmadığını belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, Brexit yanlısı İngiliz politikacıları, 28 üyeli bloktan ayrılmanın bedelleri konusunda ülkelerini yanlış yönlendiren “yalancılar” olarak niteledi.
Bu gelişmenin ardından birçok İngiliz gazetesinde AB’ye karşı oldukça sert başlıklar kullanılırken, May’in “küçük düşürüldüğü” yorumları yapıldı.
Tusk bugün yaptığı açıklamada da, birliğin pozisyonunun “haftalardır her bir ayrıntısıyla İngiliz tarafınca bilindiğini” söyledi. Avrupa Konseyi Başkanı, AB liderlerinin May’in “Chequers Planı” olarak bilinen planını “doğru yönde atılmış bir adım” olarak gördüğünü ancak May’in Salzburg’daki “uzlaşmaz” tavrından şaşırdığını kaydetti.
Tusk Salzburg’daki açıklamasında da 18-19 Ekim’de yapılacak AB zirvesinin, ayrılık koşulları ve gelecekteki ticaretin ana hatlarını içeren bir anlaşmanin olup olmayacağı konusunda belirleyici olacağını vurgulamıştı.
May bugünkü açıklamasında, “Kuzey İrlanda’yla Birleşik Krallık’ın geri kalanı arasında herhangi türden bir gümrük sınırını” kabul edeceğini düşünüyorsa AB’nin “temel bir yanılgı içerisinde olduğunu” söyledi.
May, Kuzey İrlanda halkını “bir anlaşma olmaması halinde bir fiziki sınıra geri dönmeyi engellemek için ellerinden gelen herşeyi yapacakları” yönünde güvence verdi.
İngiltere’de yaşayan 3 milyonun üzerinde AB vatandaşının da, anlaşmasız bir ayrılık olsa dahi haklarının korunacağını belirten May, bu kişilere “Sizler bizim dostumuz, komşumuz, çalışma arkadaşlarımızsınız. Kalmanızı istiyoruz” diye seslendi.
May’in planından ülke içinde de, eski dışişleri bakanı Boris Johnson dahil bazı Brexit yanlısı muhafazakarlar hoşnut değil. Sözkonusu çevreler. Planın İngiltere’yi birliğe bağlı tutmaya devam edeceğini ve dünya genelinde yeni ticaret anlaşmalarının yapılmasını engelleyeceğini savunuyor. Planı AB yanlısı politikacılar da sevmiyor, planın İngiltere’nin geniş çaplı hizmet sektörünü AB’nin tek pazarının dışına atacağını düşünüyor.
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