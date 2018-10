May'den Brexit geçiş sürecinin uzamasına yeşil ışık

AB liderler zirvesi için Brüksel'de bulunan May, Perşembe sabahı yaptığı açıklamada "Şu anda bir düşünce aşamasında olan yeni bir fikir ortaya çıktı. O da, geçiş sürecinin birkaç aylık bir süre için uzatılmasıdır" dedi. May, geçiş sürecinin "sadece birkaç aylığına" uzatılabileceğinin özellikle altını çizerken, asıl amaçlarının geçiş sürecinin önceden belirlenen Aralık 2020'de bitirilmesi için uğraşmak olduğunu belirtti ve şu aşamada sürecin uzatılma fikrinin gerçekleşmesini beklemediğini ifade etti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışı (Brexit) sonrası geçiş süreci için öngörülen sürenin uzatılabileceği önerisine sıcak baktığını açıkladı.

May'in, söz konusu ertelemeyi lideri olduğu Muhafazakar Parti içerisindeki Avrupa karşıtlarına kabul ettirmekte zorluk çekeceği tahmin ediliyor. Söz konusu grup, İngiltere'nin AB'den bir an önce çıkması taraftarı.

Zirve rafa kalktı

Öte yandan AB üyesi ülkelerin liderleri, İngiltere'nin AB'den çıkma sürecine ilişkin Kasım ortasında düzenlenmesi düşünülen olağanüstü zirvenin yapılmayacağı mesajını verdi.

Çarşamba günü bir araya gelen liderler, 17-18 Kasım tarihlerinde düzenlenmesi planlanan zirvenin düzenlenebilmesi için "yapılan yoğun müzakerelere rağmen yeterince ilerleme kaydedilememiş olduğunu" söyledi. Resmi bir kaynağın aktardığı bilgilere göre, liderler anlaşmaya son halinin verileceği bir zirve düzenleme çağrısını "görünürde bir Brexit anlaşması olduğunda" yapacaklarını söyledi.

İngiltere Başbakanı May, Çarşamba günü mevkidaşlarına hitaben yaptığı konuşmada, Brexit'in son aşamasında başarıya ulaşılması için "her iki tarafın da cesaret, güven ve liderlik" sergilemeleri gerektiğini söyledi. AB adına İngiltere ile Brexit görüşmelerini yürüten Michel Barnier ise, her iki tarafın da anlaşma için çok çalıştığını ancak "henüz o aşamaya gelmediklerini" ifade etti. Barnier, "Çok daha fazla zamana ihtiyacımız var ve gelecek haftalarda sakin ve sabırlı bir biçimde çalışmayı sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.