May'den İkinci Brexit Referandumunu Oylama Teklifi

İngiltere Başbakanı Theresa May, daha önce parlamentodan üç kez dönen Avrupa Birliği’nden ayrılık anlaşmasında yaptığı değişiklikler konusunda Kabine’nin desteğini aldı. May, anlaşmanın bu kez Parlamento’dan geçmesini umuyor.
Theresa May, “Çekilme Anlaşması Tasarısı” başlığını taşıyan yeni tasarıda parlamento üyelerinin ikinci bir Brexit referandumu için oylama yapması hükmünün de yer alacağını kaydetti.
May, yeni anlaşmaya destek verme karşılığında referandum isteyen meclis üyelerinin öncelikle anlaşmayı onaylamasının gerekeceğini söyledi. İkinci bir referandumu oylamaya sunma teklifi, May'ın anlaşmayı parlamentodan geçirebilmek adına önemli bir tavizi olarak yorumlanıyor.
May yeni anlaşmanın gelecek günlerde kamuoyuyla ve meclisle paylaşılacağı haberini verdi.
İngiltere Başbakanı anlaşmanın mecliste onaylanmaması halinde AB’den anlaşmalı bir ayrılığın suya düşeceğini söyledi ve Brexit sürecinin durabileceği uyarısında bulundu.
Ancak değişikliklerin hem AB yanlısı hem de Brexit yanlısı meclis üyeleri tarafından defalarca reddedilen boşanma anlaşması hakkındaki görüşleri değiştirip değiştirmeyeceğine şüpheyle yaklaşılıyor.
İngiltere’nin AB’den 29 Mart’ta ayrılması bekleniyordu. Ancak birlik bu tarihi İngiltere’nin içine düştüğü siyasi çıkmazdan dolayı 31 Ekim’e kadar erteledi. May’in Muhafazakar Partisi ve muhalefetteki İşçi Partisi arasında Brexit anlaşması konusunda uzlaşılmaya varılması umuduyla yapılan son görüşmeler de geçen hafta başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
May, Haziran ayında AB’den çekilme anlaşmasını yeniden parlamentoya sunacak.
Yeni tasarının merkez soldaki İşçi Partisi’nin önceliklerinden olan işçi hakları ve çevre koruma konularında verilen sözleri içermesi bekleniyor.
Ancak İşçi Partisi dış ilişkiler sözcüsü Emily Thornberry, “radikal şekilde farklı olmazsa karşı oy kullanacağız” dedi.
May, parlamentoda tasarının oylanmasının ardından, Muhafazakar Parti lideri ve başbakan olarak görevden ayrılması için bir takvim belirleyecek. Brexit yanlısı muhafazakarlar May’i içine girilen siyasi çıkmazdan sorumlu tutuyor ve yerine sadık bir Brexit yanlısı olan eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson gibi bir ismin gelmesini istiyor.
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