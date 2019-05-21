May'den İkinci Brexit Referandumunu Oylama Teklifi

İngiltere Başbakanı Theresa May, daha önce parlamentodan üç kez dönen Avrupa Birliği’nden ayrılık anlaşmasında yaptığı değişiklikler konusunda Kabine’nin desteğini aldı. May, anlaşmanın bu kez Parlamento’dan geçmesini umuyor.

Theresa May, “Çekilme Anlaşması Tasarısı” başlığını taşıyan yeni tasarıda parlamento üyelerinin ikinci bir Brexit referandumu için oylama yapması hükmünün de yer alacağını kaydetti.

May, yeni anlaşmaya destek verme karşılığında referandum isteyen meclis üyelerinin öncelikle anlaşmayı onaylamasının gerekeceğini söyledi. İkinci bir referandumu oylamaya sunma teklifi, May'ın anlaşmayı parlamentodan geçirebilmek adına önemli bir tavizi olarak yorumlanıyor.

May yeni anlaşmanın gelecek günlerde kamuoyuyla ve meclisle paylaşılacağı haberini verdi.

İngiltere Başbakanı anlaşmanın mecliste onaylanmaması halinde AB’den anlaşmalı bir ayrılığın suya düşeceğini söyledi ve Brexit sürecinin durabileceği uyarısında bulundu.

Ancak değişikliklerin hem AB yanlısı hem de Brexit yanlısı meclis üyeleri tarafından defalarca reddedilen boşanma anlaşması hakkındaki görüşleri değiştirip değiştirmeyeceğine şüpheyle yaklaşılıyor.