May’den Kuzey İrlanda Halkına Sınır Güvencesi

İngiltere Başbakanı Theresa May, Kuzey İrlanda’yı ziyaret etti. İngiliz parlamentosunda reddedilen Brexit anlaşmasında Kuzey İrlanda ve İrlanda arasında fiziksel sınır oluşturulmasının önlenmesini amaçlayan ‘‘backstop’’ mekanizması yer alıyordu. May, AB’den bu mekanizmada değişiklik talep etmeye hazırlanıyor. Ancak bu durum Kuzey İrlanda tarafında kaygı yaratıyor.

May konuşması sırasında ‘‘backstop’’ mekanizmasını değiştirmek uğruna Kuzey İrlanda’ya haksızlık ettiği iddialarını reddetti.

May, gelecekte fiziksel sınır olmayacağının anlaşmayla garanti altında olmaya devam edeceğini söyledi. May, bu maddede yapılacak değişiklikler arasında fiziksel sınır olmamasının garanti altına alınmasını değiştirecek bir öneri gelmediğini de kaydetti.

İngiltere’nin bir süre daha Gümrük Birliği’nde kalmasını öngören bu mekanizma Londra’yı süresiz olarak birliğe bağlayacağı endişesiyle İngiliz meclis üyelerinden tepki görmüştü.

AB’den ayrılma sürecinde zor günler yaşayan İngiltere Başbakanı Theresa May Perşembe günü de Brüksel’e giderek İngiliz parlamentosunda takılan tartışmalı Brexit anlaşmasını görüşmek üzere AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’le biraraya gelecek.

AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, Juncker’in görüşmeden önce İrlanda Başbakanı Leo Varadkar’la önceki Brexit anlaşmasının tartışmalı konusu İrlanda sınırı hakkında görüşeceğini bildirdi.

Brexit anlaşmasının parlamentoda reddedilmesinin ardından May, alternatif bir plan sunmuş ve diğer partilerle bir dizi görüşme yürütmüştü.

