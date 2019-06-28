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May’den Putin’e ‘Sorumsuz’ Çıkışı 

28.06.2019 17:37 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Theresa May, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, ikili ilişkilerin düzelmesi için, Moskova’nın sorumsuz ve istikrarı bozucu faaliyetlerini sona erdirmesi gerektiğini söyledi

May’den Putin’e ‘Sorumsuz’ Çıkışı 

İngiltere Başbakanı Theresa May, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, ikili ilişkilerin düzelmesi için, Moskova’nın sorumsuz ve istikrarı bozucu faaliyetlerini sona erdirmesi gerektiğini söyledi.

Japonya'nın Osaka şehrinde düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi’nde bir araya gelen May ve Putin arasında soğuk rüzgarlar esti. İngiltere Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre May, geçen yıl İngiltere'de eski Rus ajanı Sergey Skripal’ın zehirlenmesinden sorumlu tuttukları iki Rus saldırganın da adalet önüne çıkarılmasını talep etti.

Açıklamada, ‘‘Başbakan May, Putin’e Salisbury sokaklarında ölümcül sinir gazı kullanımının kabul edilemez davranış kalıplarının bir parçası ve İngiltere vatandaşı Dawn Sturgess’in ölümüne neden olan aşağılık bir eylem olduğunu söyledi’’ ifadeleri yer aldı.

Açıklamaya göre May ayrıca, ‘‘Farklı bir ilişki kurulmasına açığız ancak Rus hükümeti bunun gerçekleşmesi için kendine farklı bir yol çizmeli. Dünya çapında istikrarı bozucu davranışlarına bir son vermeli. Buna dezenformasyon ve siber saldırılar da dahil’’ dedi.

İkili görüşme öncesi kameralar karşısında el sıkışan liderden İngiltere Başbakanı May’ın ciddi yüz ifadesi ve gülümsememesi de dikkat çekti.

Kremlin’den yapılan açıklamadaysa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, May’in gündeme getirdiği Skripal olayına bağlı ilgili yanıtları verdiği belirtildi.

Kremlin sözcüsü Dimitriy Peskov, bu yanıtların neler olduğunu açıklamadı. Peskov, iki liderin ülkeler arası ticari ilişkileri yeniden canlandırma ihtiyacını da konuştuğunu söylemekle yetindi.

Eski Rus casus Sergei Skripal ve kızı geçen yıl İngiltere'nin Salisbury kentinde Sovyet tipi bir kimyasal maddeyle zehirlenmişti. Skripal ve kızı haftalar süren tedavinin ardından hastaneden taburcu edilmişlerdi. Zehirlenme vakasından tesadüfen bölgede bulunduğu için etkilenen diğer iki kişiden 44 yaşındaki İngiltere vatandaşı Dawn Sturgess ise hayatını kaybetmişti.

Eski Sovyet askeri envanterinde yeralan bu kimyasal silahın İngiltere topraklarında kullanılmış olması İngiltere öncülüğünde bütün dünyanın öfkesini Rusya’nın üzerine çekmişti.

İngiliz istihbaratı daha sonra saldırıyı düzenleyenlerin Rusya askeri istihbaratının üst düzey iki ismi olduğu sonucuna varmıştı.

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