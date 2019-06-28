May’den Putin’e ‘Sorumsuz’ Çıkışı 

İngiltere Başbakanı Theresa May, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, ikili ilişkilerin düzelmesi için, Moskova’nın sorumsuz ve istikrarı bozucu faaliyetlerini sona erdirmesi gerektiğini söyledi.

Japonya'nın Osaka şehrinde düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi’nde bir araya gelen May ve Putin arasında soğuk rüzgarlar esti. İngiltere Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre May, geçen yıl İngiltere'de eski Rus ajanı Sergey Skripal’ın zehirlenmesinden sorumlu tuttukları iki Rus saldırganın da adalet önüne çıkarılmasını talep etti.

Açıklamada, ‘‘Başbakan May, Putin’e Salisbury sokaklarında ölümcül sinir gazı kullanımının kabul edilemez davranış kalıplarının bir parçası ve İngiltere vatandaşı Dawn Sturgess’in ölümüne neden olan aşağılık bir eylem olduğunu söyledi’’ ifadeleri yer aldı.

Açıklamaya göre May ayrıca, ‘‘Farklı bir ilişki kurulmasına açığız ancak Rus hükümeti bunun gerçekleşmesi için kendine farklı bir yol çizmeli. Dünya çapında istikrarı bozucu davranışlarına bir son vermeli. Buna dezenformasyon ve siber saldırılar da dahil’’ dedi.