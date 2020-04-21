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  4. Maydonozla beslediği tavuğun yumurtası şaşkına çevirdi!

Maydonozla beslediği tavuğun yumurtası şaşkına çevirdi!

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2020 14:25 | Son Güncelleme

Çanakkale'de bahçıvanlık yapan Gürsel Eskici, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine tavuklarını maydonozla beslemeye başladı. Tavuklardan birinin bir süre sonra yumurtalarında ortaya çıkan maydonoz deseni ise görenleri şaşkına çevirdi.

İlçenin Bahçelerarası mevkiinde bahçesi bulunan Gürsel Eskici, arkadaşının tavsiyesi üzerine ezildiği için pazarda satamadığı maydanozları çiftliğinde beslediği tavuklara verdi. Kaynattığı maydanozun suyunu da tavukların içtiği suya karıştırdı. Bu uygulamanın ardından 10 gün sonra, Eskici'nin 10 tavuğundan biri, maydanoz desenli kahverengi yumurta yumurtladı.

4 YUMURTA DA MAYDONOZ DESENLİ

Elinde maydanoz desenli 4 yumurta olduğunu belirten Gürsel Eskici, "Arkadaşımdan öğrendiğim ve araştırdığım metodu maydanozlarla tavuklarımda uygulamaya başladım. Şimdi elimde 4 tane maydanoz desenli yumurta oldu, ama yakında bütün tavuklarımın maydanoz desenli yumurtlayacağını inanıyorum" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
maydonoz yumurta

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