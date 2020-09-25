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Mayın avcısı fareye altın madalya! 39 mayın, 22 cephane tespit etti

DÜNYA HABERLERİ  | 25.09.2020 12:31 | Son Güncelleme

Metal ve patlayıcıların kokusunu almak üzere eğitilmiş mayın avcısı fare, Britanya merkezli veterinerlik hayır kurumu olan PDSA tarafından altın madalyaya layık görüldü. Fare, dünyada bu madalyayı alan ilk hayvan oldu.

Mayın avcısı fareye altın madalya! 39 mayın, 22 cephane tespit etti

Resmi iş unvanı 'HeroRAT' olan 7 yaşındaki kemirgen, kara mayınlarını tespit etmek için yerde yürüyor ve yedi yıldır bu işte çalışıyor.

1970'lerden bu yana, Kamboçya'da dört ila altı milyon kara mayını döşendiği tahmin ediliyor. Bu gizli mayınlar 64.000 can kaybına neden oldu. Bu nedenle, Magawa isimli Afrika cırlak sıçanı mayın tespiti alanındaki çalışmaları nedeniyle altın madalyayla ödüllendirildi.

Magawa bu bölgede yaşıyor ve çalışıyor. Afrika Dev Torbalı Sıçanıdır ancak bir mayını patlatmayacak kadar hafiftir.

PDSA'ya göre, Magawa gibi HeroRAT'lerin kara mayınlarını tespit etmesi güvenlidir ve çok zeki hayvanlardır, bu yüzden eğitilmeleri kolaydır.

Magawa, ‘HeroRAT‘ olarak bilinen hayvanları eğiten Tanzaya merkezli Apopo adlı kurum tarafından yetiştirildikten sonra genç yaştan itibaren eğitime başladı.

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Magawa, son yedi yıldır kara mayınları tespit ediyor. Etrafta yatan herhangi bir hurda metali tamamen görmezden geliyor ve bu nedenle kara mayını bulma konusunda insanlardan çok daha hızlı.
Magawa, içinde kullanılan kimyasallarla bir kara mayını tespit ettiğinde, görevlisine konumu bildirir ve koku alma duyusu çok iyi olduğu için doğruluğuna güvenirler. Maden daha sonra bertaraf edilebilir.
Bir tenis kortu alanını 30 dakikada arayabilir, bu da bir metal detektörü ile bir insanın dört güne kadar sürebileceği bir şey.

39 MAYIN 22 CEPHANE TESPİT ETTİ

Magawa kariyeri boyunca 39 mayın ve 22 cephane tespit etti. Şimdiye kadar 30 hayvanın layık görüldüğü altın madalyayı ilk alan sıçan Magawa oldu. Kariyeri boyunca 141.000 metrekareden fazla arazinin (yirmi futbol sahasına eşdeğer) temizlenmesine yardımcı oldu.

Kara mayınlarında kullanılan patlayıcı kimyasalların kokusu olan bir şeye yaklaştığında bir tıklayıcı (ve çok sayıda lezzetli ödül) kullanarak eğitildi. Tüm testlerini çok başarılı geçerek hayat kurtarmaya başladı.


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