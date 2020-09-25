Mayın avcısı fareye altın madalya! 39 mayın, 22 cephane tespit etti

Resmi iş unvanı 'HeroRAT' olan 7 yaşındaki kemirgen, kara mayınlarını tespit etmek için yerde yürüyor ve yedi yıldır bu işte çalışıyor.

1970'lerden bu yana, Kamboçya'da dört ila altı milyon kara mayını döşendiği tahmin ediliyor. Bu gizli mayınlar 64.000 can kaybına neden oldu. Bu nedenle, Magawa isimli Afrika cırlak sıçanı mayın tespiti alanındaki çalışmaları nedeniyle altın madalyayla ödüllendirildi.

Magawa bu bölgede yaşıyor ve çalışıyor. Afrika Dev Torbalı Sıçanıdır ancak bir mayını patlatmayacak kadar hafiftir.

PDSA'ya göre, Magawa gibi HeroRAT'lerin kara mayınlarını tespit etmesi güvenlidir ve çok zeki hayvanlardır, bu yüzden eğitilmeleri kolaydır.

Magawa, ‘HeroRAT‘ olarak bilinen hayvanları eğiten Tanzaya merkezli Apopo adlı kurum tarafından yetiştirildikten sonra genç yaştan itibaren eğitime başladı.

Magawa, son yedi yıldır kara mayınları tespit ediyor. Etrafta yatan herhangi bir hurda metali tamamen görmezden geliyor ve bu nedenle kara mayını bulma konusunda insanlardan çok daha hızlı.

Magawa, içinde kullanılan kimyasallarla bir kara mayını tespit ettiğinde, görevlisine konumu bildirir ve koku alma duyusu çok iyi olduğu için doğruluğuna güvenirler. Maden daha sonra bertaraf edilebilir.

Bir tenis kortu alanını 30 dakikada arayabilir, bu da bir metal detektörü ile bir insanın dört güne kadar sürebileceği bir şey.