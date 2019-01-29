HABER

May’in ’B planı’ İngiliz Parlamentosu’nda bugün oylanacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 12:29 | Son Güncelleme

İngiliz parlamentosu bugün Başbakan Theresa May’in hükümetinin sunduğu ’B planı’nı oylayacak.İngiliz Parlamentosu’nda bugün Başbakan Theresa May’in hükümetinin sunduğu B planı oylanacak.

İngiliz parlamentosu bugün Başbakan Theresa May’in hükümetinin sunduğu ’B planı’nı oylayacak.
İngiliz Parlamentosu’nda bugün Başbakan Theresa May’in hükümetinin sunduğu B planı oylanacak. İngiltere Başbakanı May’in AB ile kasım ayında vardığı Brexit anlaşması, geçtiğimiz hafta parlamentoda yapılan oylamada 202’ye karşı 432 oyla reddedilmiş, ardından May, geçtiğimiz günlerde ’B planı’yla ilgili açıklamalarda bulunarak anlaşmasız Brexit olmaması için parlamentonun, hükümetin yaptığı Brexit anlaşmasını onaylamasını istemişti.
May, anlaşmanın tepki çeken tedbir maddesini kaldırarak anlaşmaya destek sağlamaya çalışırken muhaliflerin öncelikli amacı anlaşmasız Brexit seçeneğini masadan kaldırmak.
Avrupa Birliği’nden (AB) dün yapılan açıklamada, Çarşamba günü düzenlenecek toplantıda Brexit’e ilişkin bir acil durum planının ele alınacağı bildirilmiş, AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, gerçekleştirdiği basın toplantısında, 27 üye ülkenin Brexit anlaşmasında mutabık kaldığını ve anlaşmanın müzakereye açık olmadığını yinelemişti. Schinas ayrıca, AB’nin, İngiliz parlamentosunda oylanacak ’B planı’ndan sonra, İngiliz hükümetinin sonraki adımlar hakkında vereceği bilgiyi beklediğini ifade etmişti.
Brexit için normal sürecin işlemesi halinde İngiltere 29 Mart’ta AB’den resmen ayrılmış olacak. İngiltere’de 23 Haziran 2016’da yapılan referandumla AB’den ayrılma kararı alınmıştı.

Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık
CHP ve İYİ Parti anlaştıCHP ve İYİ Parti anlaştı
CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'den Başkan Kocaoğlu'na ziyaretCHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'den Başkan Kocaoğlu'na ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Melih Gökçek'ten Abdulkadir Selvi'ye çok sert sözler: Utanmıyor musun?

Melih Gökçek'ten Abdulkadir Selvi'ye çok sert sözler

Erdoğan'dan Suriyeli sığınmacılarla ilgili önemli açıklama

Erdoğan'dan Suriyeli sığınmacılarla ilgili önemli açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.