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May'in Brexit oylamasına meclis başkanından engel

18.03.2019 23:14 | Son Güncelleme

Birleşik Krallık'ta Brexit anlaşmasını bir kez daha onaya sunma planına Avam Kamarası'nın Başkanı karşı çıktı.

May'in Brexit oylamasına meclis başkanından engel

Anlaşma iki kez reddedilmişti.Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'den çıkış sürecine (Brexit) ilişkin anlaşmanın İngiliz Parlamentosu'nda yarın bir kez daha oylanması için yapılan hazırlığa, parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarası'nın Başkanı John Bercow karşı çıktı.

Bercow, parlamentonun yüzyıllardır uyguladığı kuralları gerekçe göstererek, iki kez reddedilen anlaşmanın bir kez daha meclisin onaya sunulmasına izin vermeyeceğini söyledi. Bercow, yeni bir oylama yapılabilmesi için anlaşmanın metninde farklılık olması gerektiğini dile getirdi. Avam Kamarası'nın Başkanı, yeni önergenin "özünde farklı" olması gerektiğini vurgulayarak, "sadece metin olarak değil, içerik olarak farklı olması gerekiyor" dedi.

Brexit anlaşması oylanmazsa ne olacak?

İngiltere'de Theresa May hükümeti, Avrupa Birliği (AB) liderleri ile Perşembe günü yapacağı görüşme öncesinde anlaşmayı bir kez daha parlamentonun oylamasını sunmak istiyor. May, anlaşmanın onaylanmaması durumunda Brexit'te uzun ve ucu açık bir sürecin başlayabileceği uyarısında bulunmuştu.

Bercow'un kararının, Birleşik Krallık'ın AB'den anlaşmasız ayrılma ihtimalini artırdığı belirtiliyor. Ancak May hükümeti AB onay verirse, ayrılma tarihini erteleyebileceğini açıklamıştı. Brüksel ile anlaşma olmadan Birlik'ten ayrılmanın kıta Avrupası ile ticarette ciddi aksamalara neden olmasından endişe ediliyor. Normal koşullarda Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılığının 29 Mart'ta gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Anlaşmazlığın nedeni ne?

May'in Brexit'ten çıkış için AB ile vardığı anlaşma iki kez milletvekilleri tarafından reddedildi. Anlaşmaya karşı olanların eleştirdiği konuların başında Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda arasına fiziki bir sınır getirilmeyeceği konusunda anlaşmada yer alan bir tedbir maddesi yatıyor.

Söz konusu madde, Birleşik Krallık'ın AB ile kapsamlı bir ticaret anlaşması imzalayana dek Gümrük Birliği içinde kalmasını, Kuzey İrlanda'nın da bir dizi AB kuralına tabi olmasını öngörüyor. Brexit yanlıları tedbir maddesinin ülkeyi ucu açık olarak AB düzenlemelerine bağlı kalmaya mahkum edebileceeği endişesini taşıyor. Karşı olanlar ise Kuzey İrlanda ile merkezi yönetim arasındaki bağı zayıflatacağına dikkat çekiyor.

AP/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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