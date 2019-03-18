May'in Brexit oylamasına meclis başkanından engel

Anlaşma iki kez reddedilmişti.Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'den çıkış sürecine (Brexit) ilişkin anlaşmanın İngiliz Parlamentosu'nda yarın bir kez daha oylanması için yapılan hazırlığa, parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarası'nın Başkanı John Bercow karşı çıktı.

Bercow, parlamentonun yüzyıllardır uyguladığı kuralları gerekçe göstererek, iki kez reddedilen anlaşmanın bir kez daha meclisin onaya sunulmasına izin vermeyeceğini söyledi. Bercow, yeni bir oylama yapılabilmesi için anlaşmanın metninde farklılık olması gerektiğini dile getirdi. Avam Kamarası'nın Başkanı, yeni önergenin "özünde farklı" olması gerektiğini vurgulayarak, "sadece metin olarak değil, içerik olarak farklı olması gerekiyor" dedi.

Brexit anlaşması oylanmazsa ne olacak?

İngiltere'de Theresa May hükümeti, Avrupa Birliği (AB) liderleri ile Perşembe günü yapacağı görüşme öncesinde anlaşmayı bir kez daha parlamentonun oylamasını sunmak istiyor. May, anlaşmanın onaylanmaması durumunda Brexit'te uzun ve ucu açık bir sürecin başlayabileceği uyarısında bulunmuştu.