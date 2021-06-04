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  4. Mayın bulan madalyalı kahraman sıçan Magawa emekli oluyor

Mayın bulan madalyalı kahraman sıçan Magawa emekli oluyor

04.06.2021 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kara mayını temizleme çalışmalarındaki kahramanlıkları nedeniyle altın madalya alan sıçan Magawa, görevinden emekli oluyor.

Mayın bulan madalyalı kahraman sıçan Magawa emekli oluyor

Kara mayını temizleme çalışmalarındaki kahramanlıkları nedeniyle altın madalya alan sıçan Magawa, görevinden emekli oluyor.

Magawa, Kamboçya'daki beş yıllık kariyeri boyunca 71 kara mayınını ve onlarca patlamamış mühimmatı tespit etti.

Ancak bakıcısı Malen, yedi yaşındaki dev Afrika keseli sıçanının yaşlandıkça "yavaşlamaya" başladığını ve artık emekli olması gerektiğini söyledi.

Kamboçya'da altı milyon kadar kara mayını olduğu tahmin ediliyor.

Magawa, Tanzanya merkezli Belçikalı hayır kurumu Apopo'nun 1990'lı yıllardan bu yana mayın tespiti için yetiştirdiği sıçanlardan biri.

Sıçanlar bir yıllık eğitimin ardından sertifika alıyor.

Apopo, yeni sıçan grubunun Kaboçya Mayın Temizleme Merkezi tarafından değerlendirildiklerini ve sınavdan çok iyi notlar alarak geçtiklerini bildirdi.

Magawa'nın bakıcısı Malen

Magawa'nın yeni sıçanlar görevlerine alışana ve yerleşene dek birkaç hafta da "hocalık" yapacağı bildirildi.

Malen "Magawa'nın performansının eşi yoktu ve onunla yan yana çalışmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Bakıcı Malen ayrıca "Küçük bir yaratık ama çok sayıda hayatın kurtulmasında ve halkımızın ihtiyaç duydukları topraklara çabuk ve düşük maliyetli bir şekilde dönebilmesine yardımcı oldu" dedi.

Magawa'ya geçen Eylül ayında, "görevine bağlılığı" nedeniyle PDSA Altın Mardalyası verilmişti ve Apopo'nun 77 yıllık tarihinde, bu ödüle layık görülen ilk sıçan olmuştu.

1,2 kilo ağırlığındaki ve 70 santimetre uzunluğundaki Magawa, birçok sıçan türünden daha küçük. Ancak mayınların üzerinde yürüdüğünde tetiklemeyecek kadar küçük ve hafif.

Sıçanlar, patlayıcılardaki bir kimyasal maddeyi koklamaları için eğitiliyor böylece atık metallerle uğraşmadan, daha çabuk bir şekilde mayın bulabiliyorlar. Mayın bulduklarında da kafalarını kayışıp, bakıcılarını uyarıyorlar.

Magawa, bir teniz sahası büyüklüğündeki alanı sadece 20 dakikada tarayabiliyor. Apopo bunu bir insanın metal dedektörüyle bir ila dört günde yapabildiğini söylüyor.

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