Mayın dedektörü 'OZAN', yanlış alarmı en aza indiriyor

ANKARA, (DHA)- SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, tamamen yerli tasarımla geliştirilen dünyanın en hafif mayın dedektörü 'OZAN'ın denemesini yaptıklarını söyledi. Demir, "Güvenlik birimlerimizin uzun intikallerinde taşıma kolaylığı sağlayan sistemle 'yanlış alarm' oranı en aza indirgeniyor" dedi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, önemli projelerin AR-GE faaliyetlerinin yürütüldüğü TÜBİTAK BİLGEM'i ziyaret etti. Demir, ziyarette yeni teknolojileri yerinde test ederek inceledi. Yeni tasarlanan mayın dedektörü 'OZAN'ı inceleyen Demir, Twitter hesabından, "TÜBİTAK BİLGEM tarafından tamamen yerli tasarımla geliştirilen dünyanın en hafif mayın dedektörü 'OZAN’ın denemesini yaptık. Güvenlik birimlerimizin uzun intikallerinde taşıma kolaylığı sağlayan sistemle yanlış alarm oranı en aza indirgeniyor" açıklamasında bulundu.

