May'in istifa kararına tepkiler

Ana muhalefet İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, May'in istifa etmekte haklı olduğunu savunarak, "Muhafazakar Parti, ülkeyi Brexit konusunda tamamen başarısızlığa uğrattı ve insanların yaşamlarını iyileştiremedi ya da en acil ihtiyaçlarıyla başa çıkamadı." dedi.

Mevcut şartlar göz önüne alındığında, bir başka Muhafazakar Parti üyesinin seçime gidilmeden başbakanlık koltuğuna oturmasının çok yanlış olacağını savunan Sturgeon, "Daha da koyu bir Brexit'çinin başbakan olma ve anlaşmasız ayrılıkla tehdit tehdit etme olasılığı oldukça endişe verici." değerlendirmesinde bulundu.

Siyaset ve iş dünyası, May'in 7 Haziran'da partisinin liderliğinden istifa etme ve yeni lider seçilince de başbakanlığı bırakma kararını değerlendirdi.

Muhafazakarların ülkenin karşı karşıya kaldığı diğer büyük sorunlar konusunda bir çözüm sunmadığını iddia eden Corbyn, "Ülkenin ihtiyacı olan son şey; haftalarca sürecek Muhafazakarların çekişmesini takiben başka bir seçilmemiş Başbakan. Yeni Muhafazakar Parti lideri kim olursa olsun, ülkemizin geleceğine hemen genel seçim yoluyla halkın karar vermesini sağlamalı." yorumunu yaptı.

Adı başbakan adayları arasında geçen eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, May'in açıklamasını çok değerli bulduğunu belirterek, "Şimdi onun çağrılarını yerine getirme zamanı. Bir araya gelip Brexit'i gerçekleştirmeliyiz." ifadesini kullandı.

- " İngiltere, AB'den anlaşmasız ayrılmamalı"

İngiliz Ticaret Odaları Başkanı Adam Marshall, iş dünyasının başbakanlıktaki bir değişimin kısa sürede sonuçlanmasını istediğini dile getirerek, "İngiltere, zaten Brexit konusundaki savaşta siyasi sistemin bedelini ödüyor. İş yapmak için harika bir yer olduğumuza dair itibarımız zarar görmüş durumda." dedi.

İngiliz Endüstrisi Konfederasyonu Direktörü Carolyn Fairbairn, May'in ekonomiyi koruyan bir Brexit anlaşması yapmak için çok çaba gösterdiğini dile getirerek, "İş dünyasının saygısını kazanarak görevinden ayrılıyor. Ancak istifası değişim için bir katalizör olmalı. İngiltere AB'den anlaşmasız ayrılmamalı." diye konuştu.

- Komşunun tepkisi

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney de AB'nin yeni bir başbakana May'e sunulanlardan daha iyi ya da farklı bir teklif sunacağını sanmadığını belirterek, "Yeni bir başbakanın daha sert bir müzakereci olacağı ve İngiltere için daha iyi bir anlaşma sağlayacağı fikri? AB'nin işleyiş şekli bu değil." dedi.

