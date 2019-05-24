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May'in istifa kararına tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 14:35 | Son Güncelleme

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon: - "Mevcut şartlar göz önüne alındığında, bir başka Muhafazakar Parti üyesinin seçime gidilmeden başbakanlık koltuğuna oturması çok yanlış olacaktır" - Ana muhalefet İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn: - "Yeni Muhafazakar Parti lideri kim olursa olsun, ülkemizin geleceğine hemen genel seçim yoluyla halkın karar vermesini sağlamalı" - İngiliz Endüstrisi Konfederasyonu Direktörü Carolyn Fairbairn: - "İş dünyasının saygısını kazanarak görevinden ayrılıyor. Ancak istifası değişim için bir katalizör olmalı" - İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney: - "Yeni bir başbakanın daha sert bir müzakereci olacağı ve İngiltere için daha iyi bir anlaşma sağlayacağı fikri? AB'nin işleyiş şekli bu değil"

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May'in istifa kararı almasının ardından İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, genel seçim çağrısı yaparken, İskoçya da seçime gidilmeden yeni bir başbakan belirlemenin yanlış olacağını savundu.

Siyaset ve iş dünyası, May'in 7 Haziran'da partisinin liderliğinden istifa etme ve yeni lider seçilince de başbakanlığı bırakma kararını değerlendirdi.

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, May'in istifasının, "Muhafazakar partinin yarattığı Brexit karmaşasını çözmeyeceğini" kaydederek, "Sadece konuyu insanların önüne yeniden getirmek bunu yapabilir." ifadesini kullandı.

Mevcut şartlar göz önüne alındığında, bir başka Muhafazakar Parti üyesinin seçime gidilmeden başbakanlık koltuğuna oturmasının çok yanlış olacağını savunan Sturgeon, "Daha da koyu bir Brexit'çinin başbakan olma ve anlaşmasız ayrılıkla tehdit tehdit etme olasılığı oldukça endişe verici." değerlendirmesinde bulundu.

- Erken seçim çağrısı

Ana muhalefet İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, May'in istifa etmekte haklı olduğunu savunarak, "Muhafazakar Parti, ülkeyi Brexit konusunda tamamen başarısızlığa uğrattı ve insanların yaşamlarını iyileştiremedi ya da en acil ihtiyaçlarıyla başa çıkamadı." dedi.

Muhafazakarların ülkenin karşı karşıya kaldığı diğer büyük sorunlar konusunda bir çözüm sunmadığını iddia eden Corbyn, "Ülkenin ihtiyacı olan son şey; haftalarca sürecek Muhafazakarların çekişmesini takiben başka bir seçilmemiş Başbakan. Yeni Muhafazakar Parti lideri kim olursa olsun, ülkemizin geleceğine hemen genel seçim yoluyla halkın karar vermesini sağlamalı." yorumunu yaptı.

Adı başbakan adayları arasında geçen eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, May'in açıklamasını çok değerli bulduğunu belirterek, "Şimdi onun çağrılarını yerine getirme zamanı. Bir araya gelip Brexit'i gerçekleştirmeliyiz." ifadesini kullandı.

- " İngiltere, AB'den anlaşmasız ayrılmamalı"

İngiliz Ticaret Odaları Başkanı Adam Marshall, iş dünyasının başbakanlıktaki bir değişimin kısa sürede sonuçlanmasını istediğini dile getirerek, "İngiltere, zaten Brexit konusundaki savaşta siyasi sistemin bedelini ödüyor. İş yapmak için harika bir yer olduğumuza dair itibarımız zarar görmüş durumda." dedi.

İngiliz Endüstrisi Konfederasyonu Direktörü Carolyn Fairbairn, May'in ekonomiyi koruyan bir Brexit anlaşması yapmak için çok çaba gösterdiğini dile getirerek, "İş dünyasının saygısını kazanarak görevinden ayrılıyor. Ancak istifası değişim için bir katalizör olmalı. İngiltere AB'den anlaşmasız ayrılmamalı." diye konuştu.

- Komşunun tepkisi

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney de AB'nin yeni bir başbakana May'e sunulanlardan daha iyi ya da farklı bir teklif sunacağını sanmadığını belirterek, "Yeni bir başbakanın daha sert bir müzakereci olacağı ve İngiltere için daha iyi bir anlaşma sağlayacağı fikri? AB'nin işleyiş şekli bu değil." dedi.

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ingiltere İrlanda İskoçya istifa Jeremy Corbyn seçim Theresa May

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