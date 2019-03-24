May’in koltuğu sallanıyor

İngiliz gazeteleri, bir grup kabine üyesinin May’i devirmeyi planladığını yazdı.İngiltere Başbakanı Theresa May'in, kabinesi tarafından istifaya zorlanabileceği bildiriliyor. Pazar günü, aralarında "Daily Mail” ve "Sunday Times” gazetelerinin de bulunduğu İngiliz basınının hükümete yakın çevrelere dayanarak verdiği haberlere göre, bir grup kabine üyesi May’e karşı harekete geçmeye hazırlanıyor.

"Sunday Times” editörü Tim Shipman, Cumartesi akşamı attığı Tweet ile, May'a karşı kapsamlı bir "darbe”nin hazırlandığını duyurdu.

Shipman, bu haberi, May'i devirmek isteyen ve isminin açıklanmasını istemeyen 11 kabine üyesine dayandırdı. Bir bakanın, "Son yaklaştı. 10 gün içinde May gitmiş olacak” dediği aktarıldı.

Başbakan Yardımcısı David Lidington'ın geçici olarak başbakanlığı gelmesinin söz konusu olabileceğini yazan "Sunday Times”, Lidington’ın Brexit süreci için yeni bir yol haritası çıkarmasının planlandığını kaydetti. Yeni başbakanın ise sonbaharda seçilebileceğini belirten gazete, kabine üyelerinin Pazartesi günkü kabine toplantısında May'i istifaya davet edeceğini bildiriyor.