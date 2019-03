May’in koltuğu sallanıyor

Shipman, bu haberi, May'i devirmek isteyen ve isminin açıklanmasını istemeyen 11 kabine üyesine dayandırdı. Bir bakanın, "Son yaklaştı. 10 gün içinde May gitmiş olacak” dediği aktarıldı.

May'in istifaya yanaşmaması durumunda bakanların kendisi görevlerinden istifa ile tehdit edeceği kaydediliyor. "Daily Mail” gazetesinin haberine göre ise, Çevre Bakanı Michael Gove da, May'in koltuğuna oturmaya aday bir isim.

Daha önce "The Times” ve "The Daily Telegraph” gazeteleri de, istifa etmesi konusunda May üzerindeki baskının arttığını yazmış, şu anda takvim üzerinde konuşulduğunu duyurmuştu. Hükümet çevrelerinde ise, bu haberlerin yanlış olduğu dile getirilmişti.

May Brexit anlaşmasına destek arıyor

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci olan Brexit'i ertelemek için Avrupalı liderlerle görüşen İngiltere Başbakanı May, iki kez reddedilen Brexit anlaşmasını üçüncü kez parlamentoya götürmeyebileceğinin sinyalini verdi. AB ile yoğun süren müzakerelerin ardından varılan anlaşma, iki kez milletvekilleri tarafından reddedilmişti. Milletvekillerine bir mektup gönderen May, yeterli desteğin sağlanmaması durumunda yeni bir oylamanın gerçekleşmeyebileceğini ima etmişti.