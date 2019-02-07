May’in yeniden müzakere umutları tükeniyor

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere Başbakanı Theresa May’e Brexit’in yeniden müzakere edilemeyeceğini söyledi.

Brexit müzakerelerini yeniden başlatmak için Belçika’nın başkenti Brüksel’e gelen İngiltere Başbakanı Theresa May’in umutları tükeniyor. Theresa May, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile bir araya geldi. AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, Juncker ve May’in görüşmesine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Schinas, “Juncker, İngiltere Başbakanı May’e AB’nin Brexit anlaşmasını yeniden müzakere edilemeyeceğini söyledi” ifadelerini kullandı.

Brüksel’deki görüşmeleri süren May, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ve Avrupa Parlamentosu Brexit Müzakerecisi Guy Verhofstadt ile de bir araya gelecek.

