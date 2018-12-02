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Mayına basan kadın, ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.12.2018 17:54 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken mayına basan Şirin Cuma (35), ağır yaralandı.  Olay, Akçakale ilçesinin Topçu Mahallesi'nde meydana geldi.

Ömer ŞULUL/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken mayına basan Şirin Cuma (35), ağır yaralandı.
Olay, Akçakale ilçesinin Topçu Mahallesi'nde meydana geldi. Yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmeye çalışan Şirin Cuma, mayına bastı. Patlamanın ardından bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Şirin, ilk müdahalesinin ardından Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şirin, ilk müdahalesinin ardından da Şanlıurfa’ya sevk edildi.

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