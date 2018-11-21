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Mayınlar nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor

21.11.2018 10:24 | Son Güncelleme

Kara mayınlarının yol açtığı ölümlerde artış olduğu açıklandı.

Mayınlar nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor

Uluslararası Kara Mayınlarını Temizleme Kampanyası, 2017 yılında en az 2 bin 793 kişinin mayın nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çekti.Uluslararası Kara Mayınlarını Temizleme Kampanyası, mayınların giderek daha fazla can aldığını duyurdu. Kuruluşun Cenevre'deki merkezinden yapılan açıklamada 2017 yılında kara mayınları yüzünden 2 bin 793 kişinin öldüğü, 4 bin 400'den fazla kişinin de yaralandığına dikkat çekildi.

2015’te bin 700, 2016 yılındaysa 2 bin 100 kişi mayınlar nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisi verildi. Açıklamada gerçek sayıların çok daha yüksek olabileceği de vurgulandı.

2017 yılında mayından ölenlerin yüzde 87'sini siviller oluşturuyordu. Aynı yıl 18 bin mayının zararsız hale getirildiği açıklandı.

Raporda, güvenilir kaynaklardan alınan bilgilere göre geride bıraktığımız 12 aylık süre içinde Myanmar'da yeni mayınların döşendiğine ve Afganistan, Kolombiya, Hindistan, Myanmar, Nijerya, Pakistan, Tayland ve Yemen'de mayınların devlete bağlı olmayan gruplar tarafından döşendiğine dikkat çekildi.

30 ülkede mayınlar imha edildi

Avrupa'da da kara mayınlarının ölüm tehlikesi saçtığını bildiren Uluslararası Kara Mayınlarını Temizleme Kampanyası, Bosna Hersek ve Hırvatistan'ın geniş kesimlerinde patlamamış mayınların bulunduğunu belirtti.

20 yıl önce Kanada'nın başkenti Ottawa'da kara mayınlarıyla mücadele sözleşmesi imzalanmıştı. Uluslararası anlaşma kara mayını üretilmesini, depolanmasını, kullanılmasını ve yayılmasını yasaklıyor. 2017 yılında Filistin ve Sri Lanka'nın da imzalamasıyla anlaşmayı onaylan devlet sayısı 164'e çıkmıştı.

Kara mayınlarıyla mücadele kuruluşunun tahminlerine göre 60 ülke ve bölgede döşeli kara mayınları bulunuyor. Bu ülkelerden 34'ü Ottawa sözleşmesini imzalamamıştı. 1999 yılından bu yana 29 imzacı devlet ile bir başka devlet ve bir bölgede bütün kara mayınlarını imha ettiğine de raporda yer veriliyor.

DW, dpa/AG, GA

© Deutsche Welle Türkçe

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