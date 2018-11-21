Mayınlar nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor

Uluslararası Kara Mayınlarını Temizleme Kampanyası, 2017 yılında en az 2 bin 793 kişinin mayın nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çekti.Uluslararası Kara Mayınlarını Temizleme Kampanyası, mayınların giderek daha fazla can aldığını duyurdu. Kuruluşun Cenevre'deki merkezinden yapılan açıklamada 2017 yılında kara mayınları yüzünden 2 bin 793 kişinin öldüğü, 4 bin 400'den fazla kişinin de yaralandığına dikkat çekildi.

2015’te bin 700, 2016 yılındaysa 2 bin 100 kişi mayınlar nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisi verildi. Açıklamada gerçek sayıların çok daha yüksek olabileceği de vurgulandı.

2017 yılında mayından ölenlerin yüzde 87'sini siviller oluşturuyordu. Aynı yıl 18 bin mayının zararsız hale getirildiği açıklandı.

Raporda, güvenilir kaynaklardan alınan bilgilere göre geride bıraktığımız 12 aylık süre içinde Myanmar'da yeni mayınların döşendiğine ve Afganistan, Kolombiya, Hindistan, Myanmar, Nijerya, Pakistan, Tayland ve Yemen'de mayınların devlete bağlı olmayan gruplar tarafından döşendiğine dikkat çekildi.